Torra no destinará ni un euro público al ‘Consell per la República’ de Puigdemont

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este miércoles que el ejecutivo catalán no destina ni destinará, en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2020, "ni un euro" público al Consejo por la República. En la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, la diputada de PSC-Units Alicia Romero ha preguntado a Budó si existen vínculos jurídicos o financiación de la Generalitat respecto al Consejo por la República, fundado en Bélgica por Carles Puigdemont, y la Asamblea de Electos creada por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

La consellera ha respondido que el Consejo por la República es una "institución privada" que no está inscrita en la Generalitat Así, ha asegurado que no existe "ninguna vinculación directa" con el Govern de la Generalitat ni con sus presupuestos, pues en el anteproyecto de las cuentas del 2020 no está previsto que se destine "ni un euro" público a esta entidad, ha asegurado.

Tampoco a la Asamblea de Electos, que forman los diputados y ediles de Cataluña que así lo desean y que no está "adscrita a la Generalitat" ni "lleva a cabo funciones de gobierno", pues ni siquiera "está en funcionamiento", ha señalado la consellera de Presidencia.