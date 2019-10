Torra califica a los CDR como “grupos infiltrados” e insiste en que “es bueno criticar la sentencia”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido este miércoles ante los medios después de que la segunda jornada de manifestaciones en Barcelona haya provocado destrozos y batallas campales entre CDR y Mossos. Pasada la medianoche, el líder del Govern ha leído un comunicado en el que se desmarca de los "grupos de infiltrados" que están provocando actos violentos en la ciudad condal, al mismo tiempo que ha reivindicado las protestas asegurando que es "bueno criticar la sentencia".

"El movimiento independetista no es ni ha sido violento. Siempre ha condenado y condemamos la violencia. No se pueden consentir estos incidentes en nuestros pais y hay que pararlo ahora mismo. No hay razon ni justificacion para justificar ningun acto vandálico, la protesta tiene que ser pacífica y cívica. Y es así como no se pierde la razón", comenzaba la comparecencia de Quim Torra.

“No podemos aceptar que grupos de infiltrados que quieren manchar nuestra imagen y de millones de catalanes que estan en la calle de manera seria. No caeremos en la trampa y no lo tolelaremos. No podemos aceptar que grupos que no nos representan, representen al independentismo. Es bueno que protestemos por una sentencia injusta y que parece aberrante. Las marchas que hoy han empezado son un ejemplo y nada ni nadie nos puede hacer perder la capacidad de avanzar. El 1-O no destrozamos nada y derrotamos al Estado. El independentismo constuye y no destroza, no va en contra de nadie y av a favor de todos. Serenidad, Determinación, Civismo y no violencia. buenas noches”, concluía el presidente de la Generalitat.