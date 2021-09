Teresa Rodríguez ve "eludir responsabilidad" de Junta al subrayar que incendio de Sierra Bermeja es provocado

La diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha recriminado este miércoles en rueda de prensa que la Junta de Andalucía haya puesto el énfasis en el hecho de que el incendio de Sierra Bermeja haya sido provocado, "la mayoría lo son", ha precisado, por considerar que "es una forma de eludir responsabilidades" cuando ha advertido de que el Gobierno andaluz "es el máximo responsable de este tipo de incendios y de nuestros montes".

"No se puede controlar una colilla, pero sí que cuando ocurra el impacto sea el menor posible", ha sostenido Rodríguez sobre las competencias del Gobierno andaluz en los casos de incendios forestales.

La parlamentaria autonómica, quien ha recordado que presentaron una propuesta en el Senado conforme a las pretensiones de una plataforma ciudadana para que Sierra Bermeja se incluyera dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves y que recibió el rechazo de otros grupos, ha instado a "proteger el patrimonio frente a la explotación a corto plazo del patrimonio natural".

La diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía ha abogado por "cambiar la perspectiva frente al cambio climático" tras argumentar que "no vale la misma receta" empleada hasta ahora, que ha puesto de manifiesto con sus referencias a "la apuesta por las macrourbanizaciones, los campos de golf, el abandono del medio rural", por lo que ha concluido seguidamente que no cambiar ese rumbo "volveremos a lamentar este tipo de sucesos".

Tras esgrimir que la Plataforma de sostenibilidad del Medio Rural hubiera reprochado a la Junta "no haber invertido ni un euro" del Programa de Desarrrollo Rural, Rodríguez ha reclamado al Gobierno andaluz "cambiar la política forestal", que ha concretado en decisiones como disponer de "más medios de vigilancia, más puestos de vigilancia que funcione las 24 horas los 365 días del año".

La portavoz de Adelante Andalucía ha demandado otra estrategia laboral del Gobierno andaluz con los bomberos forestales del Plan Infoca, para quienes ha solicitado que "los cuerpos de bomberos forestales estén bien dotados, mejoras para su estabilidad laboral", así como su consideración como "bomberos forestales" y "su equiparación de derechos con el resto de empleados publicos" tras advertir de que "son despedidos en octubre y luego no son contratados hasta el inicio de la campaña", como ha puesto de manifiesto en el caso del bombero fallecido en el incendio de Sierra Bermeja, Carlos Martínez, de quien ha recordado que tenía un contrato de cuatro meses.

"No podemos decir que son auténticos héroes y luego tratarlos como si fueran el último monos en la Administración andaluza", ha argumentado la portavoz de Adelante Andalucía.

Teresa Rodríguez ha exigido que los bomberos del Plan Infoca "se contrataran todo el año" mientras que ha sostenido que "la prioridad de la Junta nunca ha sido el dispositivo Infoca".