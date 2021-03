El tenso momento en la capilla ardiente de Isaías Carrasco: la discusión entre Mariano Rajoy y Patxi López

Cuando los años de plomo parecían superados, la política se convirtió de nuevo en protagonista al tratar de contar bien lo que ETA venía haciendo desde los últimos coletazos del franquismo. De esta forma, el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a negociar con los dirigentes de la formación terrorista el final pacífico que no se había conseguido en los años anteriores.

Sin embargo, esa ilusión se vio nublada por un nuevo asesinato en el corazón del Partido Socialista. ETA asesinó al exconcejal socialista Isaías Carrasco el 7 de marzo de 2008 en la localidad de Mondragón, cuando este se disponía de subirse a su coche para ir a trabajar. Un asesinato que consiguió colarse en plena campaña electoral, ya que el suceso tuvo lugar dos días antes de que los españoles acudieran a las urnas.

Desde ese preciso momento, la política de Estado consiguió separarse más que nunca. El motivo más tenso, posiblemente, se vivió en la capilla ardiente puesta en el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana, con el enfrentamiento entre el entonces candidato a la Lehendakaritza, Patxi López, y el presidente popular Mariano Rajoy. El motivo que provocó tal distanciamiento fueron las constantes acusaciones de los populares hacia el Gobierno a lo largo de la última legislatura. “Usted ha agredido a las víctimas del terrorismo”, reprochó Rajoy a Zapatero en el primer debate televisado de la campaña electoral.

El momento más tenso en la capilla ardiente de Isaías Carrasco

En un primer momento la familia de Carrasco también se mostraba reticente a la presencia de cualquier dirigente popular en la capilla ardiente, pero accedió a que estos pasasen. Lo que sucedió dentro es precisamente lo que todavía sigue siendo un misterio.

María San Gil, entonces presidenta de los populares en el País Vasco, informó a los medios de comunicación hasta allí desplazados que Rajoy acudió “con la clara voluntad” de estar con la familia, para trasladar a estos “su cariño y su afecto”. Sin embargo, una vez dentro, el panorama era bien diferente.

“Nos encontramos con que, nada más llegar, ya el señor Miguel Buen -líder de los socialistas guipuzcoanos- nos empezó a increpar, y cuando entramos en la capilla, con el cuerpo presente, el señor López, en un tono desairado y elevado empezó a increpar y a meterse con Mariano Rajoy”, expuso San Gil. Una versión que quiso desmentir a través de su blog el propio López, queriendo así dar fin a las continuas especulaciones.

“Cuando Rajoy entró y me dio el pésame, le dije textualmente: ‘Acepto el pésame, pero espero que nadie más de tu partido diga de ni un solo socialista que agredimos o traicionamos a las víctimas o que cedemos ante el terrorismo’”, explica López. Unas palabras, no en vano, que no fueron bien recibidas (según el testimonio de San Gil) por el secretario general del PSE-EE, ya que a su padecer no era “el momento justo”.

Unas declaraciones que fueron respondidas por López: “Lo que no era justo era lo que habíamos tenido que soportar cuatro años”. Tras este altercado, explica en su blog Iñaki López, la familia no dejó que los populares se acercasen al féretro o les dieran de primera mano el pésame.