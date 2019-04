Tejerina tilda de "tomadura de pelo" que Sánchez intentase quedarse sólo con un debate "hecho a su medida" en TVE

La cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, Isabel García Tejerina, ha tildado de "tomadura de pelo" y de "burla" que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, intentase "quedarse" solo con un debate "hecho a su medida" en TVE y ha asegurado que se trata de un "ejemplo mas" de el "uso particular" y "personalísimo" que hace "de lo que pertenece a todos los españoles".

Así lo ha manifestado García Tejerina este sábado minutos antes de liderar un acto en el Museo de la Ciencia de Valladolid, donde, junto al presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha reunido con los alcaldes y candidatos 'populares' de la provincia a las diferentes elecciones.

García Tejerina ha destacado, en declaraciones recogida por Europa Press, que la intención de Pedro Sánchez de participar sólo en el debate de TVE muestra el "poco respeto" de éste y el "uso" que ha hecho de la televisión pública "con el dinero de todos los españoles".

"Nunca se había vivido en democracia una burla semejante", ha agregado la candidata 'popular', para aseverar que finalmente el actual presidente del Gobierno se ha visto "absolutamente acorralado" porque "se quedaba sólo con un debate hecho a su medida" y ha lamentado que se haya llegado hasta el punto de poder vivir que éste debatiera solo y que esté utilizando la televisión de "todos los españoles" para su "uso personalísimo".

Así, ha calificado la situación como "un ejemplo más" de lo que "significa" Sánchez para España, el "uso particular de lo que pertenece a todos". "Al final tiene que recular por no poder sostener la vergüenza de no haber querido debatir, no dar la cara", ha añadido Tejerina.

Igualmente, ha insistido en que lo que no quiere Pedro Sánchez es "mirarse frente al espejo de lo que es" y que los españoles vean en un debate "como no dice que no va a indultar a aquellos que han atentado contra todos, que no va a ser socio de Otegui y como, por un voto en un decreto electoral, acepta la indignidad de llamar y rogar a un partido proetarra como Bildu".

"Como no quiere verse ante su realidad ha hecho todo lo posible por burlar a los españoles, hasta que al final se ha visto acorralado", ha continuado, para reiterar que ya "todos" saben del uso que ha hecho de TVE, de su intención de "esconderse" y que recula "porque no le queda otra opción".

REGULACIÓN

En este sentido, Tejerina también ha incidido en que frente a las acciones del candidato socialista, "desgraciadamente" hay que regular los debates para evitar que se "de la espalda" a los españoles, como lo ha hecho Sánchez, un paso que, a su juicio, "no haría falta" con "personas que entienden la democracia".

De este modo, aunque ha precisado que le parecería "una tristeza", ha abogado por "recurrir a una ley" para obligar a Sánchez a que "de la cara" y ha recordado que en 40 años de democracia "nunca" se había necesitado una norma para que un candidato debatiera.