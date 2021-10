El teatro Bretón acoge este domingo y lunes la obra 'El alma de Valle Inclán', a cargo de Rafael Álvarez 'El Brujo'

El teatro Bretón de Logroño acoge este domingo, 10 de octubre, y el lunes día 11 la obra 'El alma de Valle Inclán', a cargo de Rafael Álvarez 'El Brujo'. Será a las 19,30 horas.

Rafael Álvarez 'El Brujo' ha dicho de este montaje: "Ramón María del Valle-Inclán me inspiró durante el confinamiento. Alivió mi melancolía y finalmente me curó de las drásticas circunstancias que estábamos viviendo. Viví con él la luminosa redención que confiere siempre a sus personajes. Y trabajé con el misterio sencillo de sus acotaciones en 'Divinas Palabras'. Ellas han sido para mí las palabras de aquellos ciegos que contaban historias señalando en un puntero las imágenes de un telón. Aquí las tienen con algo de la máscara de su vida en este Teatro del Mundo".

El Humor de Valle-Inclán es atlántico, azul, druídico. Culto y bárbaro, con una barbarie pendenciera. Él decía que era levantisco. Y si había algo que no perdonaba, eran los errores sobre estética y arte.

"Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción que se suceden bajo el imperio mezquino de una fatalidad sin trascendencia. Acaso mi verdadero gesto no se ha revelado todavía, acaso no puede revelarse nunca bajo tanto velos acumulados día a día y tejidos por todas mis horas. Yo mismo me desconozco y quizá estoy condenado a desconocerme siempre". Valle Inclán