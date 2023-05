Tallón (Wallbox) pide que la instalación de acometidas eléctricas sea "mucho más ágil"

Destaca que Automobile les permite presentar sus productos a la población

El 'country manager' de Wallbox en España y Portugal, Iván Tallón, ha reclamado que la instalación de acometidas eléctricas para los puntos de recarga públicos de vehículos eléctricos sea "mucho más ágil, mucho más fácil".

Lo ha dicho en una entrevista a Europa Press en el marco del salón Automobile 2023, que se celebra en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona entre este jueves y el 21 de mayo, y que coincide hasta el 14 de mayo con el salón Motoh!.

Tallón ha asegurado que hay mucho interés en crear proyectos para instalar cargadores y que una de las principales barreras que se encuentran es que, para las acometidas para infraestructura de más de 100 kW, el tiempo de espera entre la solicitud y la instalación es de 15 ó 16 meses.

"Esto frena mucho: hay muchísimas solicitudes que no se pueden poner en marcha, y por eso no se hacen compras y la infraestructura no está creada", ha lamentado.

Ha dicho que las distribuidoras tienen muchos expedientes pendientes a causa de la burocracia y que es "un tema sensible, que frena mucho el desarrollo".

El directivo ha hecho hincapié en que la falta de infraestructura pública es una gran barrera, ya que el usuario acaba no comprando un coche eléctrico por falta de cargadores y los responsables de crear esta infraestructura no lo hacen por falta de coches eléctricos.

A LA COLA DE EUROPA

Tallón ha recordado que España está a la cola de Europa en penetración del vehículo eléctrico y ha pedido un plan de incentivos para mejorarla.

Ha reclamado observar las políticas que está haciendo Portugal para incentivar la compra de vehículos eléctricos a partir de bajar los impuestos a estos coches y aumentarlos a los de combustión, con lo cual han alcanzado el 20% del parque automovilístico, frente al 5% de España.

Tallón ha explicado que en España está el Plan Moves III pero que la ayuda es posterior a la compra, por lo que el cliente debe tener el dinero, y además se debe declarar como ingreso de capital.

AUTOMOBILE

Sobre la presencia de Wallbox en Automobile 2023, ha destacado que la voluntad de la empresa es darse a conocer entre el público en general.

"Estos días vendrán familias que verán cómo es un cargador, algo que la gente normalmente desconoce", de manera que podrán acercar las soluciones de carga a los usuarios finales.

Además, ha constatado su voluntad de apoyar un evento "que promociona al vehículo eléctrico" y de encontrarse con las marcas con las que colaboran habitualmente.

La marca presenta en el salón de este año el Supernova 150, que permite añadir una carga para 100 kilómetros en siete minutos y pensado para espacios públicos, y el Pulsar Pro, cuyo mercado potencial son los espacios compartidos y que permite el pago de cada usuario.