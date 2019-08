El tajante corte de Pérez-Reverte a un escritor 'indepe' por menospreciar el castellano frente al catalán

Xavi Boada Vila es un escritor catalán bastante conocido por sus últimas polémicas tuiteras. Normalmente suele compartir contenido pro independencia de Cataluña o resaltando las diferencias entre catalanes y resto de españoles. Este martes, ha sido nuevamente notoria su presencia en la red, con un comentario que no ha dejado indiferente a nadie.

Boada no ha dudado en comparar en esta ocasión las lenguas castellanas y catalanas. Para el escritor, está claro, “es evidente” que el “catalán es una lengua mucho más evolucionada que el castellano”.

La explicación de este extraño fenómeno viene proporcionada también en el mensaje. “Se ve cuando para decir lo mismo la misma palabra es más corta en catalán que en castellano”, ha asegurado el escritor. Para justo después, afirmar de forma contundente que “se debe a la evolución lingüística de cualquier lengua”. Y no contento con su explicación, ha querido reafirmarse con un último mensaje.

Ante lo viral que se ha vuelto el comentario del escritor independentista, muchas han sido las respuestas recibidas. Entre las más ilustres, se encuentra la del escritor Arturo Pérez-Reverte que ha tirado de ironía ante los desvaríos de su colega catalán.

Reverte ha hecho referencia a la “autoridad” de Xavi Boada para criticar un mensaje que en los últimos días ha generado multitud de comentarios.

Pues lo va a flipar el Xavi cuando salga del pueblo y se entere que para decir:

"perdone usted, ¿me lo puede repetir de nuevo que no le he entendido bien?",

en asturiano se dice:

"¿eh, oh?"