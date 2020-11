El PP tacha de "tomadura de pelo" el viaje de Pablo Iglesias a Bolivia

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este martes de "surrealista" y "tomadura de pelo" que el Gobierno "venda" que el viaje a Bolivia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, haya sido "al margen" del Ejecutivo, y ha pedido "seriedad, rigor y respeto" para con los ciudadanos.

El también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 asistió este domingo a la investidura de Luis Arce como presidente de Bolivia junto con el rey Felipe VI y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

"No pueden decirle a los españoles que quieren crear un 'ministerio de la verdad' para combatir los bulos y al mismo tiempo decirnos que lo que hace Pablo Iglesias es al margen del Gobierno. Pablo Iglesias fue como vicepresidente del Gobierno a Bolivia; es que ahí fuera no se distingue entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, son el Gobierno de España", ha criticado Almeida a preguntas de la prensa durante una visita a las obras de un parking disuasorio en Madrid.

El portavoz de los populares ha aseverado que "es surrealista que nos vendan que un vicepresidente del Gobierno se va a Bolivia, firma un manifiesto grotesco entre otras cosas por la compañía con que lo firma, en ámbito de política internacional, por cierto, opacando un tanto al rey, y al mismo tiempo nos vienen ahora a decir desde el Gobierno que el vicepresidente del Gobierno no tiene nada que ver con el Gobierno".

Los españoles, ha agregado Almeida, "merecemos más seriedad, más rigor, más respeto".

"Esto no puede ser. Es que es una escena surrealista (...). Creo que se están acostumbrando en demasía a pensar que los españoles lo aguantan todo", ha apostillado.

A juicio de Almeida, en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "se están acostumbrando en demasía a pensar que los españoles tienen una paciencia infinita, y no es así".

"Los españoles va a llegar un momento en el que les van a decir 'basta'. Basta, no ya porque puedan tener políticas equivocadas (...) van a decir basta de la tomadura de pelo, porque es que es una tomadura de pelo, de verdad", ha añadido.

También ha hecho balance del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en esta jornada en la que se cumple un año de los comicios generales de 2019.

"La semana anterior a las elecciones Pedro Sánchez le dijo a los españoles dos cosas: una, con Pablo Iglesias no voy a gobernar porque pudiendo haber gobernado no lo hice porque tendría pesadillas; dos, en relación con el tema catalán, lo que vamos a hacer es tipificar otra vez el delito de convocatoria de referéndum ilegal", ha recordado.

Un año después, ha continuado, "sabemos" que Sánchez "no tiene ningún problema en gobernar con Pablo Iglesias", "un año después sabemos que el delito de referéndum ilegal ahora se trata de destipificar o rebajar la pena del delito de sedición para lograr lo antes posible que aquellos que dieron un golpe contra la democracia puedan salir de la cárcel e incluso indultarles".

"Son los españoles los que tienen que valorar si de verdad Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en esa campaña electoral, no digo ya antes, solo en esa campaña, no mintió en asuntos absolutamente claves. A lo mejor lo que habría que hacer para ese 'ministerio de la verdad' es que analizara este primer año de Sánchez a ver si encuentra no algún bulo, sino alguna verdad", ha concluido Almeida.