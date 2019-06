Susana Díaz carga contra Ciudadanos: "son patriotas de hojalata"

Susana Díaz, secretaria general de los socialistas andaluces, ha cargado con dureza contra Ciudadanos al echarles en cara que su “falta de responsabilidad con España". También ha dicho sobre la formación naranja que "va envolviéndose en banderas y dándose golpes de pecho pero resulta que son patriotas de hojalata porque a la hora de la verdad no les importa que España no tenga gobierno".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una mesa redonda sobre 'Periodismo y política' dentro de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la sede de la localidad sevillana de Carmona, Susana Díaz ha censurado que al partido naranja no le importa "que haya inestabilidad e incertidumbre sobre si habrá o no investidura en las próximas semanas cuando no hay otra alternativa en este país que la que han votado los ciudadanos, que han votado con claridad al PSOE y a Pedro Sánchez para que forme gobierno".

Con todo, Susana Díaz ha confiado en que "cuanto antes haya responsabilidad", insistiendo en que cuando no hay alternativa de gobierno "no se pueden bloquear las instituciones" y porque, además, los ciudadanos tienen que percibir que su voto sirve.

Ha censurado que "se estén anteponiendo los intereses personales de algunos por delante de los de sus partidos y del conjunto país" y con estas actitudes, como ha sostenido, "flaco favor se hace a la democracia, a la representación de la política y a la voluntad que expresaron los ciudadanos el 28A, cuando dijeron con claridad, y eso debería haber aprendido Cs, que el tripartito de derechas de Andalucía no lo querían ni para esta tierra ni para el conjunto de España".