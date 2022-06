Summer vibes: Cómo reversionar tu corte para la frescura del verano

MADRID, 12 (CHANCE)

Cuando empieza a apretar el calor no podemos evitar pensar en las vacaciones, en las terracitas y los baños de sol. Este nuevo estilo de vida nos invita a jugar con nuestra imagen, aunque no tiene por qué ser radical, con poco podemos darle un nuevo aire a nuestro look.

EL PIXIE MÁS DIVERTIDO

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/CdN2mJXszST/

"Las texturas y los detalles muestran diferentes personalidades de un mismo corte. En verano nos apetecen acabados más frescos, por eso en los pixies, dejaremos las puntas hacia afuera, lo despeinaremos ligeramente y reforzaremos las ondas, si las tenemos. También, lo peinaremos hacia atrás con un efecto wet que siempre es muy sugerente o recurriremos a los complementos", afirma M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

SHAGS LARGOS E INTENSOS

"En verano buscamos un look más desenfadado, que nos facilite el peinado y que vaya bien para ir a trabajar o estar relajadamente en una terraza. Eso lo logramos con un shag, un corte a capas que no sacrifica la longitud y que, además, aporta mucho movimiento. Si nos apetece algo más elegante, ondularemos hacia atrás los mechones más próximos al rostro y dejaremos el resto liso", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria)