Sumar, sobre cambiar el nombre del Congreso: "La Constitución no es un jarrón chino"

Sumar defiende que la Constitución "no es un jarrón chino" y considera que reformarla para modificar el nombre al Congreso, quitándole el apellido "de los diputados" con el objetivo de que sea inclusivo, es un cambio que la adecua a la España del siglo XXI.

"La Constitución no es un jarrón chino, es una herramienta para entendernos, así que la Constitución no se tiene que parecer a lo que nuestros padres o nuestros abuelos dijeron, sino a lo que nosotros somos y así será más útil, pareciéndose a la España que somos en el siglo XXI y no a la que fuimos hace 40 o 50 años", ha subrayado en declaraciones a los medios el diputado de Sumar, Íñigo Errejón.

Errejón ha abogado por modificar la Constitución para adaptarla al uso social del lenguaje, "más cuidadoso y respetuoso": "Son cambios menores que adecuan la constitución al país que ya somos y a mí me parece bien", ha enfatizado.

El diputado de Sumar se refería así a la hoja de ruta que han planeado PSOE y Sumar para hacer de la Cámara Baja un lugar más feminista, en la que se incluye una reforma constitucional para que se llame Congreso, a secas, sin el apellido "de los diputados", una información adelantada este lunes por EFE.

También se ha referido a esta cuestión la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, quien ha subrayado que hay que "hacer más feminista y despatriarcalizar" el Congreso. En este sentido, ha argumentado que "el lenguaje es una cuestión simbólica" y no menor y que el masculino genérico excluye a las mujeres, por lo que es "necesario cambiarlo".

Cambiar el nombre es una de las medidas planeadas por PSOE y Sumar, "pero hay muchas más", ha incidido Lois, y ha asegurado que su grupo apostará por políticas públicas "muy ambiciosas y muy transformadoras" que tendrán en cuenta la diversidad de las mujeres: trabajadoras, migrantes, en situación de vulnerabilidad...

La portavoz ha denunciado que "en términos organizativos", los tiempos y las voces de la política están muy pensados "desde el mundo de los hombres".

Preguntado por la posibilidad de que el PP se pueda sumar a esta reforma, Errejón ha respondido que es "arriesgado" esperar que los populares se adhieran "a cuestiones que suponen progreso" y ha puesto como ejemplos el matrimonio igualitario o el divorcio.

"La derecha nunca se suma, pero luego usa los avances", ha espetado.