Sumar pide cambiar la ley de reforma del CGPJ pactada por PSOE-PP como señal de protesta

Sumar ha registrado enmiendas parciales a la proposición de ley sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de haberse abstenido en su toma en consideración, como forma de protesta por el pacto alcanzando entre PSOE y PP sin tener en cuenta al resto de grupos parlamentarios.

En concreto, Sumar ha registrado este martes seis enmiendas parciales, la mayoría de ellas para corregir o puntualizar detalles menores de la norma o para hacer alguna aportación, según el documento al que ha tenido acceso EFE, y pese a que el PSOE y el PP acordaron que no aceptarían cambios en esta ley.

Por ejemplo, Sumar pide designar a vocales suplentes para cada uno de los vocales titulares del CGPJ, de forma que la relación de fuerzas y sensibilidades del pleno del órgano de gobierno de los jueces "no pueda verse torticera o inadvertidamente alterada".

En otra enmienda, Sumar propone fijar una edad y rebajar los años de experiencia para que, en las distintas salas del Tribunal Supremo, cuatro de cada cinco plazas de magistrados se asignen a miembros de la carrera judicial mayores de 60 años con diez años al menos de servicios en esta categoría.

El objetivo de Sumar con esta modificación es que no se impida el acceso al Tribunal Supremo a los magistrados que procedan del cuarto turno, que ingresan en la carrera a edades superiores a los del turno libre y en muchas ocasiones no podrían completar los veinte años mínimos que exige la proposición de ley.

Otro de los cambios que plantea Sumar consiste en regular la posibilidad de que los jueces y magistrados en excedencia se adscriban a la escuela judicial para labores de docencia.

La portavoz adjunta de Sumar y diputada de los comunes, Aina Vidal, informó este martes en una rueda de prensa en el Congreso de la voluntad de su grupo parlamentario de presentar enmiendas parciales a la proposición de ley sobre la reforma del CGPJ como señal de protesta.

"No validamos la forma de actuar de limitar el debate parlamentario en torno a dos partidos, no es una buena práctica", ha señalado Vidal, que ha incidido en que una proposición de ley sobre la reforma del CGPJ pactada solo por PSOE y PP "no responde a la realidad de nuestro país ni de la mayoría que sostiene al Gobierno".

Fuentes del grupo parlamentario de Sumar han incidido en que estas enmiendas son un gesto "simbólico y democrático" para expresar su "disconformidad absoluta" con la forma de negociar del PSOE, después de abstenerse en su toma en consideración.

Este martes finalizaba el plazo para registrar enmiendas parciales a la proposición de ley sobre la reforma del CGPJ, así como enmiendas a la totalidad, que han presentadas por Vox y Podemos.

Este jueves tendrá lugar el segundo pleno extraordinario del Congreso en julio para debatir concretamente las enmiendas a la totalidad.

A continuación, la norma pasará después a la comisión que elaborará la ponencia para ser aprobada en el pleno del Congreso el 23 de julio y definitivamente por el Senado el 31 de julio.