Somalia.- Somalilandia avisa que no abandonará la región de Sool a pesar de su retirada progresiva de Las Anod

El Ejército de la autoproclamada república independiente de Somalilandia ha avisado que sus fuerzas no abandonarán la disputada región somalí de Sool, en el cuerno de África, a pesar de su progresiva retirada de la ciudad de Las Anod, epicentro de fuertes tensiones históricas que estallaron la semana pasada en forma de protestas saldadas con una veintena de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad somalilandesas.

Los manifestantes comenzaron a salir a la calle para exigir de una vez al Gobierno de Somalilandia que desistiera de sus pretensiones sobre la localidad, cuyo control adquirió hace unos 15 años, caracterizadas en parte por la expulsión forzada de más de 7.200 somalíes en los últimos meses, y la entreguen definitivamente al estado puntlandés.

La expulsión de somalíes provocó las protestas tanto del Estado federal somalí como de la comunidad internacional. Sin embargo, Somalilandia defendió sus acciones diciendo que los desalojos fueron la culminación de varias amenazas a la seguridad planteadas por los propios manifestantes.

Las protestas tenían como principal objetivo al presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, a quien acusan de orquestar asesinatos políticos contra sus rivales -- como el político Abdifatá Abdulli Hadrawi, muerto a tiros hace dos semanas por hombres enmascarados -- y otros disidentes. Además, se le acusa de aferrarse al poder con un mandato ilegitimo, que terminó en diciembre pasado, sin que se hayan celebrado elecciones hasta el momento "por motivos técnicos", según las autoridades.

Después de que Estados Unidos y Naciones Unidas llamaran el fin de semana pasado a la calma, el Ejército somalilandés aceptó finalemente retirarse de la ciudad.

No obstante, el comandante local de las fuerzas somalilandesas, el general de brigada Mahad Ambashe, ha avisado que nadie interprete la retirada de la ciudad como un prolegómeno de su retirada de la región. "Hasta donde yo sé, no nos vamos de Sool, ni nos iremos nunca", ha avisado en declaraciones recogidas por el portal Hiraan On Line.

Es más, el general avisó de que como la ciudad vuelva a "descender a la anarquía", el Ejército somalilandés regresará para "proteger las vidas y las propiedades de sus ciudadanos".

No obstante, el militar ha pedido disculpas por la reacción de las fuerzas de seguridad contra las protestas de la semana pasada protagonizadas por simpatizantes de la pertenencia a Puntlandia, y que se saldaron con una veintena de muertos.

Con todo, Ambashe aseguró que sus fuerzas se habían comportado con "contención" y que, a pesar del derramamiento de sangre, la situación podría haberse agravado todavía más de haber intervenido las fuerzas de Puntlandia, como estuvo a punto de ocurrir.