Societat Civil Catalana se manifiesta hoy por la concordia en Cataluña para decir "basta" a los radicales

Hoy Societat Civil Catalana (SCC) celebrará una manifestación en Barcelona con la que pretenden decir "¡Basta ya!" a los disturbios y altercados ocasionados en dicha ciudad tras la sentencia del Procés. En esta celebración, según la propia organización, prevén ceder el protagonismo a las entidades de la sociedad civil y a personalidades del mundo de la cultura. De hecho, no habrá intervenciones de políticos y "centenares de voluntarios" intentarán que no acudan ultras. El presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, hizo esta semana un llamamiento a que acudan a la manifestación todos aquellos catalanes "que estén por la democracia" y ha agregado que "no es bienvenido nadie que quiera alterar el orden público, no es bienvenido ningún radical".

En cuanto a las personalidades políticas que acudirán, se sabe que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, el secretario de organización del PSOE, José Luís Ábalos y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, asistirán esta manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) convocada en Barcelona bajo el lema "Por la Concordia, por Cataluña: ¡Basta!".

"Tendremos una representación en la manifestación por la concordia por parte de Societat Civil Catalana, encabezada por el primer secretario del partido (Iceta), Ábalos y Borrell", afirmó el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, en declaraciones a la prensa.

En esta línea, Illa señaló que "intentarán respetar" la voluntad de los organizadores y que el protagonismo de la manifestación "recaiga en la ciudadanía y en la gente".

Asimismo, los presidentes del PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera, participarán también este domingo en la manifestación convocada por SCC.

Los que han sido excluidos, por parte de la organización, de esta celebración han sido los miembros de Vox. Fernando Sánchez Costa, ha afirmado lo siguiente: "No los esperamos (Vox). Hemos invitado a todos los que defienden la democracia, la Constitución y el autogobierno de Catalunya".

La respuesta de Abascal no se ha hecho esperar y ha acusado a SCC de "emular las prácticas de exclusión de los separatistas". "Mientras invita a los 'nacionalistas moderados', excluye terriblemente a 148.481 catalanes y a casi 3 millones de españoles que defienden el orden constitucional. Os habéis retratado", lamentó el líder de Vox en su cuenta de Twitter.

De la misma forma, miles de personas se concentraron este sábado en la Plaza de Colón de Madrid en una convocatoria organizada por Vox para defender la "unidad de España, el orden constitucional y la convivencia nacional".