Sin indultos en Semana Santa

Este año la tradición se rompe y el Gobierno no concede ningún indulto en Semana Santa. La razón es que no hay procesiones, cuentan a COPE fuentes del Ministerio de Justicia. Y esas excarcelaciones están vinculadas a ellas. Por el momento se suspende esta petición que hacen las cofradías. En el caso de que puedan celebrarse en septiembre, tal como ha sugerido el Papa Francisco, el Ministerio, de momento, no contempla nada. Van día a día y si se celebran en septiembre ya se verá.

Sin embargo, el pasado 21 de marzo, el BOE publicó una orden por la que el Gobierno reanudaba los procedimientos de indultos penitenciarios, a pesar del estado de alarma. El Ministerio decidió la reactivación por el interés general de los que estuvieran en tramitación antes del 14 de marzo. Y los solicitados por las cofradías son anteriores a esa fecha. La decisión final tiene que contar con la opinión del tribunal sentenciador, el tribunal que condenó.

Esta tradición tiene su origen en una epidemia de peste, en Málaga, en tiempos de Carlos III, en 1759. Se impidieron las procesiones y los presos pidieron sacar la imagen de Jesús El Rico para que se acabase la epidemia. Las autoridades se negaron y los reclusos se amotinaron y consiguieron su propósito. Tras el amotinamiento se acabó la peste en Málaga. A partir de entonces, Carlos III permitió a la cofradía liberar un preso cada año para la procesión del Miércoles Santo. En España el indulto se regula desde junio de 1870, con posteriores modificaciones