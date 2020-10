Simón avisa de que "no es tan fácil" garantizar la calidad de los test de Covid-19 en las farmacias

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que "no es tan fácil" garantizar que los test de coronavirus, como los de antígenos, se puedan realizar con calidad en las oficinas de farmacia.

Simón se ha pronunciado así, en una rueda de prensa, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya pedido un cambio normativo para que los test de antígenos se puedan llevar a cabo en las farmacias.

"Sobre este asunto hay aspectos legales en los que intervienen muchos actores y no sólo las farmacias y el Estado. Hacer un test en un escenario de pandemia no es un acto individual, sino de responsabilidad de salud pública por lo que debe estar bien coordinado y establecido", ha comentado.

Y es que, tal y como ha avisado, es "imprescindible" que las tomas de muestras se realicen de forma adecuada para garantizar la calidad de la prueba y, por ende, del resultado, algo que hasta los profesionales entrenados en ocasiones no lo hacen bien.

Por tanto, y tras reconocer que no está "ni a favor ni en contra" de que estas pruebas se realicen en las farmacias, Simón ha insistido en que "no es tan fácil" garantizar la calidad de las pruebas en una oficina. "Hay muchos aspectos que hay que discutir, pero lo que está claro es que no es una decisión banal que se pueda tomar en dos días", ha sentenciado.