Sigue en directo la entrevista al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en 'Herrera en COPE'

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, estará con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE' a partir de las 08.40 horas para analizar la última hora del ataque de Rusia a Ucrania y que ayer se apresuró a considerar como “injustificable”.

“Me he reunido con representante de Ucrania, acompañado de embajadas de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania”, informó en la tarde de ayer el jefe de la diplomacia española a través de una publicación en la red social Twitter en la que, además, ha transmitido la posición española de “condena a la agresión rusa, compromiso con la integridad territorial” y su “solidaridad con el gobierno y pueblo ucraniano”.

