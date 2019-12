El severo aviso de Abascal a Batet y los diputados independentistas por su forma de jurar la Constitución

El líder de Vox, Santiago Abascal, pronunció un contundente discurso ante los diputados del Congreso y dirigido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, después de que la socialista permitiera a los diputados nacionalistas pronunciar discursos irrespetuosos y estrafalarios a la hora de jurar la Constitución para asumir la condición de parlamentarios.

Ante el silencio de la cámara, Abascal pronunció estas palabras, en las que advertía de las medidas que tomará Vox para que este tipo de comportamientos antidemocráticos no queden impunes.

Los separatistas tienen como aliados a la presidencia del Congreso y a la presidencia en funciones del Gobierno. Pero tienen enfrente a millones de españoles, a la soberanía, a la ley y también a VOX. Será una pelea dura y larga. Pero que nadie dude de que vamos a ganarles pic.twitter.com/RVmqsvRQ9J — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) December 3, 2019

"Solicito la palabra para pedir a la presidencia que, aunque sea a posteriori, cumpla y haga cumplir el reglamento de esta cámara. A nuestro juicio y, según la clarísima sentencia del Tribunal Constitucional, hoy los electos de Junts per Catalunya, de ERC, del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu y del Bloque Nacionalista Galego no han alcanzado la condición de diputados. Porque su forma de juramento no es válida según la sentencia 119/1990 del Tribunal Constitucional que expresa con claridad que las fórmulas imaginativas no pueden privar de contenido el propio juramento. Y es evidente que algunos de los electos no solo no han jurado la Constitución sino que se han conjurado contra ella. Solicitamos a la Mesa y a la Presidencia que estudie estas fórmulas, que advierta a los señores electos y que no adquieran la condición de diputados. Desde el grupo parlamentario de Vox nos reservamos todas las medidas legales, no solo contra los miembros electos, sino contra la Presidencia y la Mesa de la cámara por un presunto acto de prevaricación".

Poco después, Vox solicitaba formalmente a la Mesa que rechazara los acatamientos de los diputados.