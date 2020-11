El Senado celebra mañana su última sesión de control al Gobierno del año

El pleno del Senado celebra mañana martes, a partir de las cuatro de la tarde, su última sesión de control del año, una cita a la que no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que sí contará con la presencia de los cuatro vicepresidentes del Ejecutivo de coalición.

La Cámara Alta tiene previstos otros dos plenos más antes de que a finales de diciembre concluya el actual período de sesiones, pero ambos estarán dedicados al debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 con la idea de que el Senado les dé su visto bueno el próximo 23 de diciembre.

Para el pleno de mañana martes el Gobierno ha anunciado la ausencia de hasta ocho miembros del Gabinete en el turno de preguntas debido a que tendrán que estar en el Congreso, donde también hay sesión plenaria, dedicada al debate de los presupuestos.

Ello ha sido criticado por el portavoz del PP, Javier Maroto; “Si tenemos que preguntar por la Ley Celaá, no está Celaá; si tenemos que preguntar por los impuestos o los Presupuestos, no está Montero; si tenemos que preguntar por el paro, no está la ministra de Trabajo”, se lamentó el martes pasado.

En todo caso, la última sesión de control del año tendrá en el hemiciclo a los cuatro vicepresidentes -Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera- junto a otros miembros de Ejecutivo, según anunció la semana pasada la vicepresidenta de la Cámara Alta, Cristina Narbona.

De momento, hay 18 preguntas registradas de los senadores para su respuesta por parte del Ejecutivo, que comprenden muy diversos asuntos, desde la crisis migratoria en Canarias hasta el fracaso del lanzamiento del satélite Ingenio o el acercamiento de presos de ETA al País Vasco.

Dirige el PP dos preguntas a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, una de ellas sobre "el cumplimiento de la Constitución por parte del Gobierno", y otra más de Coalición Canaria sobre la coordinación ministerial ante el aluvión de inmigración irregular en Canarias.

Las medidas en favor del cumplimiento de la Agenda 2030 son objeto de otra cuestión del PP al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Hay también dos preguntas para el titular de Ciencia, Pedro Duque, referidas al satélite Ingenio, una del PNV y otra del PP, y también se interesa la oposición por la reforma educativa a partir de una pregunta de Junts per Catalunya o los derechos de los transexuales, asunto que ERC lleva a la sesión plenaria.

Los problemas en el pago de los ERTE o la gestión de la Seguridad Social, el impacto de las medidas contra la pandemia en las fiestas navideñas y el acercamiento de presos de ETA al País Vasco figuran también entre los asuntos que los senadores plantearán mañana al Gobierno el pleno del Senado.

Además, el Ejecutivo contestará a tres interpelaciones sobre la LOMLOE, la inmigración irregular en Canarias y la crisis en el Sahara Occidental.