Secretaria de Igualdad: molesta que las mujeres gordas tengan visibilidad

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, cree que la polémica surgida tras la campaña del Instituto de las Mujeres que apuesta por un verano "sin estereotipos" ni "violencia estética" demuestra que sigue molestando que las mujeres gordas ocupen espacios de visibilidad pública.

En una entrevista concedida a Efe, Rodríguez defiende la necesidad de esta campaña que reivindica la diversidad de los cuerpos y opina que los miles de comentarios, insultos y mensajes de odio recibidos tras su lanzamiento demuestran que es necesaria porque "hay un problema".

"Si pones mi nombre en Twitter y al lado gorda, te encuentras insultos y amenazas de muerte de todo tipo y creo que lo que demuestra eso es que sigue molestando que las mujeres gordas tengan espacios de visibilidad publica y por eso era tan importante empezar a hacer política con esa cuestión", explica la secretaria de Estado de Igualdad.

Defiende el papel del feminismo y de la política para poner fin a este tipo de "discriminaciones estructurales" y lamenta que hay mucha gente que sufre porque cree que su cuerpo no es válido.

"No sólo las mujeres gordas sufrimos, también los hombres calvos, y creo que validar todos esos cuerpos forma parte de las tareas que debe tener un Gobierno que pretende decirle a la ciudadanía que nadie se va a quedar atrás", subraya.

La secretaria de Estado de Igualdad alerta de que tanto la violencia estética como la gordofobia existen y son un problema que puede acarrear consecuencias muy graves, como trastornos de la conducta alimentaria y problemas de salud mental.

"Tenemos que señalar que todos los cuerpos son válidos y que son necesarias las campañas de sensibilización en este sentido", asegura.

Ésta -afirma- es la primera de muchas mas acciones que el Ministerio de Igualdad tiene previsto realizar en este ámbito. "Hay que abrir este debate porque no se acepta la diversidad corporal. ¿Dónde están las personas gordas?. ¿Qué pasa, que no saben ser presentadoras de televisión, no saben ser políticas?. Lo mismo que ocurre con las personas negras o las trans".

"Es una discriminación estructural y deshacerla es una tarea de las políticas de igualdad", sostiene.

La campaña se ha hecho viral en las redes sociales y ha generado polémica también por la utilización de la imagen de dos modelos, una brasileña y otra británica, sin su conocimiento, algo por lo que la autora del cartel ha pedido disculpas y se ha comprometido a compartir los beneficios de este trabajo con ellas "a partes iguales".