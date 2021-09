Santiago Abascal estará presente en Mondragón para arropar a las víctimas del etarra Henri Parot

El líder de Vox, Santiago Abascal, arropará este sábado en Mondragón al diputado de su partido Francisco José Alcaraz en una concentración en repulsa al homenaje que recibirá el etarra Henri Parot, recluso en la cárcel de Villahierro (León) condenado a casi 4.800 años de prisión.





? @Santi_ABASCAL arropará en Mondragón a las víctimas del etarra Henri Parot.



El Gobierno es cómplice de no impedir el homenaje a este terrorista y de que se pisotee la memoria de cientos de inocentes.



En VOX no les abandonaremos, #NoEstáisSolos ??????https://t.co/XP7kzxGkLJ — VOX ???? (@vox_es) September 13, 2021



La red ciudadana Sare del homenaje a Parot en una marcha de 31 kilómetros, los mismos años que lleva en la cárcel el miembro de ETA condenado por 40 asesinatos. Entre los atentados que se le imputan, Parot es responsable del coche bomba explotado junto a la casa cuartel de Zaragoza, donde fallecieron once personas, entre ellas el hermano y las dos sobrinas de Alcaraz.



Nada más conocer la noticia del homenaje al etarra, Alcaraz anunció su intención de concentrarse frente a ello. "El 18 de septiembre los proetarras quieren hacer un homenaje al que puso la bomba a mi familia, el terrorista más sanguinario de ETA. Si el Gobierno no lo para, allí estaré en Mondragon con las víctimas y españoles que me quieran acompañar", anunció.



Alcaraz recibió inmediatamente una ola de solidaridad por parte de sus compañeros de Vox en el Congreso, muchos de los cuales tienen previsto viajar el sábado a Mondragón encabezados por Abascal para mostrar su repulsa al homenaje. En cualquier caso, el portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, ha confiado en que el Gobierno no permita ese acto de "enaltecimiento del terrorismo" y, si es prohibido por la justicia, envíe a "los mejores efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para impedir que se celebre.