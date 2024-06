Santa Cruz de Tenerife acogerá la próxima reunión de la Comisión de Turismo de la FEMP

Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 30 de septiembre una reunión de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con la celebración del congreso anual de Turespaña en la Isla, según anunció el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, al término de una reunión de la Comisión celebrada ayer.

El alcalde explicó que el congreso anual de Turespaña se celebra en Arona los días 1,2 y 3 de octubre, por lo que "hemos hecho coincidir la próxima reunión de la Comisión de Turismo de la FEMP con esta cita anual, de forma que la acogeremos en Santa Cruz, el 30 de septiembre".

José Manuel Bermúdez, que esta tarde asistirá a la reunión que la FEMP mantendrá con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para abordar la problemática del alquiler vacacional, explicó que la mayoría de los asuntos tratados en la Comisión de Turismo, en la que estuvieron presentes alcaldes y alcaldesas de distintos municipios del Estado español, giró en torno a ese tema: "Hemos abordado, entre otros temas, de la información y propuesta de actuación encaminada a encarar la problemática de viviendas de uso turístico".

El alcalde detalló que se informó sobre los trabajos previos que la Comisión de Turismo ya ha avanzado sobre la necesidad de una regulación en el uso turístico de las viviendas, así como la información disponible sobre el reglamento aprobado por el Parlamento Europeo a cerca de la recogida e intercambio de datos relativos a servicios de alquiler de alojamiento de corta duración.

La reunión también sirvió, tal y como explicó Bermúdez, para informar de las reuniones mantenidas con las comisiones de Vivienda y Agenda Urbana sobre alquiler vacacional, "así como de las distintas sentencias, entre otros del Tribunal Europeo, sobre este asunto". También hubo un turno de intervenciones a cerca de la problemática que el alquiler vacacional está ocasionando, "y que es diferente en cada sitio", apuntó Bermúdez.

"Coincidimos --continuó el alcalde-- en que es necesario una mayor seguridad jurídica para aplicar la ordenación en este ámbito, y en caso de que no exista, la necesidad de crearla". Destacó que "también se abordó, por ejemplo, como está afectando a los trabajadores esta problemática, en el sentido de que los que trabajan en el sector turístico no encuentran viviendas para poder trabajar y vivir cerca de donde tienen su puesto de trabajo porque no encuentran alquileres asequibles".

En la reunión de esta tarde, en la que el alcalde de Santa Cruz estará acompañado por la presidenta de la comisión de Vivienda, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, Bermúdez avanzó que le va a solicitar a la ministra que "el Gobierno de España asuma la parte del problema que le corresponde, como por ejemplo la consideración económica de estos pisos. También creo que el Gobierno debería de pronunciarse sobre la regulación, y aportar criterio a las Comunidades Autónomas".

"El ministerio puede hacer mucho sobre las plataformas que comercializan estos pisos, a veces de manera alegal, ofertando como turísticos pisos a los que no se les pide nada, en ocasiones, ni siquiera licencia. La actividad económica también tiene que ser regulada en el Gobierno de España", concluyó.