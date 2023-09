Sanmartín y Pontón urgen a la Xunta más financiación y tasa turística para Santiago y el BNG presionará en el Parlamento

La reunión entre la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha servido para poner en común de manera formal las preocupaciones compartidas con respecto a la ciudad compostelana. Así, urgen a la Xunta compromisos con la financiación adecuada de la capitalidad, la puesta en marcha de la tasa turística y otras cuestiones como el impulso a la vivienda.

En un receso del encuentro entre ambas, han comparecido ante los medios para explicar los asuntos abordados en este primer encuentro de Ana Pontón en su ruta por las ciudades, que ha dicho que visitará en todos los casos --como ya ha hecho en otras ocasiones-- tras las elecciones municipales sin desvelar por ahora el concreto de la agenda y sin cerrarse a reunirse con responsables de otros colores políticos si así lo solicitan.

A este respecto, y después de las críticas del PP --tanto del portavoz municipal, Borja Verea, como de la secretaria general del PP gallego, Paula Prado--; Ana Pontón ha ironizado con que los populares están "muy preocupados" por su agenda, algo que ha enmarcado en que están en su "fin de ciclo" y los ha visto "muy enfadados" últimamente, como el "pitufo gruñón de la política".

Sanmartín, en su intervención ante los medios, ha explicado que conversaron sobre los proyectos "transversales" que están en la agenda municipal de forma "clara" como son la vivienda pública, el incremento del presupuesto del estatuto de capitalidad, la dotación para equipamientos de nuevo edificio de la escuela de idiomas, la escuela de Fontiñas y Santa Marta o el conservatorio de danza, entre otras cuesiotnes, junto con la necesidad de que se aborde la tasa turística.

Otro de los asuntos que se trasladaron ha sido la "necesidad de una movilidad" en el entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), con la necesidad de tener un aparcamiento; junto con el rural y cuestiones como el saneamiento y el abastecimiento, y la EDAR, para la que pedirán una partida de la Xunta, junto con el parque de bomberos, en la que se tiene que comprometer --dijo-- la Diputación de A Coruña.

De hecho, Sanmartín ha recordado que el próximo 2 de octubre se reunirá con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a ese encuentro llevará las demandas en las que la Administración autonómica tiene competencias.

"IMPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES"

En este sentido también se ha pronunciado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha apostado por la "implicación de las administraciones" para solventar los problemas de la capital de Galicia, que "no están siendo atendidas".

De esta manera, ha comprometido el apoyo de su formación política en el Parlamento, donde el BNG tratará de presionar para conseguir mejoras de financiación para Santiago y el impulso a la vivienda pública, sobre lo que ha ironizado con que las últimas viviendas de protección entregadas en la capital gallega lo fueron por parte de una conselleira nacionalista, Teresa Táboas.

"Pasó el tiempo de las promesas y es necesario que la Xunta se comprometa con Santiago", ha reclamado Pontón, quien expresó su preocupación por esos mismos asuntos: vivienda con un incremento del 10% de los precios, la tasa turística, que permitirá "implantar una medida que está funcionando en el entorno europeo y español", y el estatuto de la capitalidad, para contar con una "financiación acorde" con la situación de la ciudad.

Una visita pues, con "todo el ánimo constructivo, a favor de los vecinos y teniendo claro que el tiempo de las promesas pasó y que la Xunta debe darle más apoyo a los vecinos y trabajar a favor de Compostela".

NO ENTENDERÍA "PARTIDISMO"

Preguntada por si teme un freno a los proyectos de Santiago por estar gobernada por el BNG, Pontón ha manifestado que la formación nacionalista trabajará por que en Santiago "haya avances" y ha reclamado "no confundir la dinámica política con la institucional" y la "obligación de las administraciones es colaborar y no se entendería" que fuese en función de lo que votan los vecinos. "Las instituciones tienen que trabajar por el bien común, en positiva, no se entendería un uso partidista", ha enfatizado.

Así las cosas, ha insistido en que van a trabajar para que la agenda compostelana "esté en el mapa" y "haya soluciones" y reclamar a la Xunta las que dependan de ella directamente.