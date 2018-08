El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que antes de que acabe el año convocará dos reuniones del Consejo de Ministros fuera de Madrid, una de ellas en Barcelona y otra en Andalucía. Sánchez ha hecho este anuncio en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Santiago de Chile junto al presidente chileno, Sebastián Piñera, tras la reunión que ambos han mantenido en el Palacio de la Moneda. La intención de convocar esas dos reuniones las ha expresado como muestra del interés del Gobierno por evidenciar su deseo de hacer frente a los problemas de los ciudadanos, entre ellos el de la situación que vive Cataluña

Sobre el juez LlRENA, Sánchez ha subrayado que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino "de Estado" y, por tanto, ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial. El jefe del Ejecutivo español ha insistido en que el Gobierno escucha al órgano de gobierno de los jueces y ha atendido esos requerimientos en la medida en que se han ido planteando. "Hemos ido atendiéndolos siempre de manera positiva", ha subrayado antes de recalcar que, por tanto, no se trata de defender a un juez en concreto, sino que el Estado debe defender su soberanía jurisdiccional cuando se ve puesta en cuestión. Y ha insistido en que su Gobierno, "desde el primer minuto, ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada, sino de Estado y que, en consecuencia, el Estado va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía jurisdiccional".

