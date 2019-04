Sánchez pide el voto frente a la involución de los que miran al pasado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el voto al PSOE para evitar un gobierno de "las tres derechas" y ha defendido los 140 años de libertad de sus siglas frente a los partidos que apuestan por la involución desde la idea de que cualquier pasado fue mejor.

Sánchez ha hecho estas consideraciones durante un mitin almuerzo en Pinos Puente (Granada) en el que han participado unas 400 personas y en el que ha estado acompañado por la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz.

En este penúltimo día de campaña, el presidente del Gobierno ha retado a cuestionar a los partidos que defienden que cualquier pasado fue mejor y ha subrayado que "tenemos una gran España de la que sentirnos orgullosos".

Ha animado a mirar al pasado pero para ver qué hicieron las generaciones que enfrentaron otras épocas de cambio y ha recordado que las que avanzaron juntas lo hicieron aplicando valores.

Sánchez ha prometido trabajar para crear empleo de calidad y sostenible, con sueldos dignos, y ha incidido en la idea de "no fiarse de las encuestas" porque cada voto contará.

"No demos las cosas por hecho, no tenemos que confiarnos, el futuro lo escribimos nosotros con nuestro voto. Y si no vamos a votar, otros van a ir por nosotros", ha resumido Sánchez, que se ha comprometido a gobernar con los valores de izquierdas del PSOE.