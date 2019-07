Sánchez se muestra “muy decepcionado” con Iglesias y reitera que no tiene relación con Rivera

Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista tras el fracaso de su investidura en Informativos Telecinco. El líder de los socialistas se ha mostrado decepcionado pero con ganas de continuar negociando para llegar a un acuerdo que permita la formación del próximo Gobierno de España: "No hay que tirar la toalla. Es el principal mensaje que quiero enviar a los Españoles. Es la segunda vez que el señor Iglesias ha evitado crear un gobierno progresista en nuestro país pero todavía tengo esperanza de desbloquear esta situación".

Sánchez también ha mostrado cual es su estado personal tras la investidura fallida: "Desde lo personal estoy frustrado. España tiene muchas cuestiones sobre la mesa que se deben tratar inmediatamente. Siento esta frustración en el ámbito personal pero no la puedo llevar a lo político porque España necesita soluciones”.

El líder socialista también ha pedido consenso y diálogo para evitar volver a unas elecciones el próximo mes de noviembre: “Mi responsabilidad es formar un gobierno, pero la función de Ciudadanos, PP y Podemos tienen la responsabilidad de facilitar esa investidura para no volver a ir a unas elecciones, ya que el 28 de abril los españoles dijeron que España tenía que ser gobernada por el PSOE”.

Sobre las pretensiones de Podemos, Sánchez ha señalado que su objetivo era crear un ejecutivo que permitiese velar por el interés general de los españoles: “Tiene que haber un gobierno con cohesionado con una única dirección. Mi tarea es defender el interés general, esa es mi principal convicción y no la voy a cambiar frente a las pretensiones de Podemos”.

Sobre la última oferta de Pablo Iglesias sobre el atril de la Cámara Baja, en la que renunciaba al Ministerio de Trabajo, Sánchez ha señalado que ha sentido incredulidad: “Estamos hablando del Gobierno de España. Yo creo que el señor Iglesias se ha vuelto a equivocar y es muy consciente de lo que ha provocado. Yo no puedo permitir que haya dos gobiernos en uno”.

Pedro Sánchez también ha subrayado que desde Podemos se ha cometido un grave error que no ha permitido la formación de un gobierno progresista: “No me corresponde calificar la decisión de Pablo Iglesias. Desde el punto de vista personal estoy decepcionado y no entiendo el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión, pero sigo pensando que ha sido un grave error por parte de Podemos”.

Sánchez también ha mostrado su desconocimiento sobre el motivo por el que la formación de Pablo Iglesias ha votado en contra de su investidura: “Podemos es una organización que no tiene una experiencia de gobierno y de gestión. Plantearse que dirija importantes puntos de gestión a mí no me parecía normal. Yo desconozco las razones por las que Podemos no ha desbloqueado esta situación, pero tenemos que replantearnos la situación para evitar volver a ir unas elecciones”.

El presidente del Gobierno en funciones también ha pedido a PP y Ciudadanos que planteen proyectos y alternativas que no se queden en un simple veto: “Cuando votan 'No' a la investidura se deben preguntar cuáles son las alternativas que proponen. Uno 'No' sin propuestas lo único que provoca un aumento del bloqueo político en nuestro país”.

Por último, Sánchez ha valorado la relación que tiene con Rivera y Casado: "Mi relación con el líder de Ciudadanos es inexistente. El no ha querido reunirse conmigo y así es muy difícil pactar proyectos que beneficien a los Españoles. En relación al líder de los Populares, Sánchez ha mostrado su voluntad de llegar a acuerdos, pero ha reiterado que para ello es necesario formar gobierno".

A modo de conclusión, el presentador ha preguntado Sánchez por la posibilidad de que figuras políticas como Manuela Carmena hubieran formado parte del próximo Consejo de Ministros: "No me lo había planteado. Pero no tendría ningún problema en un futuro sumar al proyecto del gobierno figuras independientes como la de la excaldelsa de Madrid".