Sánchez llama a recuperar derechos políticos que "la ultraderecha cuestiona"

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este viernes a un "último esfuerzo de movilización" para "recuperar derechos sociales, laborales y políticos que la ultraderecha pone en cuestión".

En un en acto el complejo deportivo de Espartales, previo al gran mitin de Barcelona de esta noche, con el que cierra la campaña, Sánchez ha justificado el acto en la Ciudad Condal en la necesidad de "reivindicar que Cataluña no es sólo una, es también la que representan los socialistas, la de aquellos que no se resignan a ser extranjeros en su propia tierra y no quieren ser apartados ni oscurecidos por el independentismo".

El candidato socialista también se ha referido a la propuesta de Vox en la Asamblea de Madrid, con el voto de PP y Cs, para ilegalizar a los partidos independentistas, y ha advertido de que esa "involución de los derechos, consecuencia de la alianza de la ultraderecha en Madrid", es la que, en definitiva, quieren exportar a España.