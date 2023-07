Sánchez, incapaz de dominar la escena frente a un Feijóo muy correoso, con perfil de presidenciable

Debate bronco, embarullado, que no pasará a la historia, renacimiento del bipartidismo, flojo debate económico... Así se refiere este martes la prensa al único cara a cara de la campaña entre el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se tornaba l apasada noche en un áspero choque dialéctico plagado de reproches donde el dirigente popular le ha propuesto un pacto para dejar gobernar a quien consiga más votos.

Casi dos horas salpicadas de interrupciones, acusaciones y en el que parece que hay una coincidencia general en la prensa que da un triunfo televisivo de Feijóo en el debate televisivo, frente a un presidente al que se veía crispado y nervioso. "El consenso general, si usted más o menos se asoma todos los medios de todas las tendencias, es que ganó Feijóo", señalaba, este martes Carlos Herrera. "Fue lo que parecía que iba a ser, con algún destello de Núñez Feijóo y con un presidente del Gobierno que anduvo nervioso, con sensación de acorralamiento y fiel al estilo bronco y desde luego mentiroso".

No obstante según recuerdan algunos medios, a menudo las elecciones las deciden los ciudadanos menos interesados en los pormenores de la política, es decir, los que anoche no sabían ni que había un debate.



Ferraz trata de taponar la vía de agua

Ante este panorama, Ferraz ha tratado de taponar la vía de agua abierta para Pedro Sánchez con todo un reguero de ataques contra Alberto Núñez Feijóo acusándole de ir al debate para destrozarlo ante la imposibilidad de ganarlo, trufándolo según ellos de mentir, según explica el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez.

Esta fotografía, señala, es la estampa resumida que defiende el alto mando socialista que fija un retrato del líder del PP alejado de toda senda de moderación para dejarse arrastrar por Vox.

Poco más han podido hacer cuando Sánchez fue incapaz de dominar la escena frente a un Feijóo muy correoso, con perfil de presidenciable y capaz de imponer su mano tendida para que gobierne quien gane las elecciones, cuyo corolario definitivo es la demanda del voto en pos de un gobierno sólido de amplia mayoría.

El cara a cara trasladan en Génova, ha cumplido con los objetivos de Feijóo. En la otra orilla Sánchez mantendrá el mismo flanco de ataque.

5,9 millones de espectadores y una cuota del 46,5 %



El debate en Atresmedia fue seguido por una media de 5,9 millones de telespectadores y tuvo una cuota de pantalla (el porcentaje de espectadores que vieron el programa sobre el total del consumo televisivo) del 46,5 %.

????El ESPECIAL CARA A CARA previo a el 'Cara a cara. El Debate' entre @sanchezcastejon y @NunezFeijoo en @antena3com registró 3.741.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



????‍??‍?????El espacio consiguió 2.243.000 espectadores y 20.4% de cuota.#Audiencias ???? pic.twitter.com/NnIc4VZGep — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 11, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Quién ganó? ¿Quién salió derrotado? ¿Esto va a influir en el resultado?

Para Carlos Herrera, este debate seguramente influya "menos de lo que algunos creen en su euforia y seguramente más de lo que otros desdeñan en su disconformidad".Pincha para leer su comentario:





Audio









Sánchez y Feijóo, recibidos con aplausos en sus sedes

Tras el debate ambos han sido recibidos con aplausos en Ferraz y en Génova en sus cuarteles generales. Con camisetas de color rojo emulando a la equipación de la selección de fútbol de España y con la frase 'Sánchez 23J' en el dorsal los simpatizantes socialistas; con la música del PP, y visiblemente eufóricos los militantes del PP.

Micrófono en mano, y entre gritos de "presidente, presidente", Sánchez ha asegurado que, tras el debate, no tiene duda de que el PSOE va a ganar las elecciones.

"Enfrente de un debate de mentiras, el del PP, se ha visto a un PSOE que tiene un proyecto de país", ha dicho en una breve intervención, ya que ha comentado que era "muy tarde" pues mañana se levanta a las siete para coger "un Falcon" e ir a la cumbre de la OTAN en Vilnius.

En Génova, y después de fundirse en un abrazo con Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado hace 26 años por ETA, Feijóo le ha hablado a los militantes y dirigentes populares que han atestado el vestíbulo y la segunda planta de su sede y le han coreado "Oa, oa, oa, Feijoo a la Moncloa".

En el debate se lo ha "pasado muy bien", cree que ha cumplido con su obligación de que la verdad se imponga sobre la mentira y ha ironizado diciendo que él no ha dedicado cinco días en preparar el debate, pero, ha añadido, tenía la fuerza de los doce mil gallegos que ayer le arroparon en la plaza de toros de Pontevedra y con propuestas "made in PP".

"Lamentablemente no he sido capaz de que Sánchez se comprometa con que si él gana gobierne él y si gano yo, nosotros, nos deje gobernar", ha señalado además Feijóo, que acusa a Sánchez de "cinismo" con los pactos y de pretender no que no gobierne Vox, sino que no gobierne el PP.

Como en su minuto de oro, Feijóo ha vuelto a apelar al voto útil, y, en concreto, a los votantes de Vox y de los socialistas para tener un Gobierno que "salga directamente de las urnas, sin trampa ni carón, sin condicionantes".