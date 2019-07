Sánchez: “Diferencias de fondo como Cataluña impiden un gobierno de coalición”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que las discrepancias importantes "de fondo" del PSOE con Unidas Podemos en cuestiones de Estado como la crisis de Cataluña llevarían a "paralizar" un Ejecutivo de coalición "por sus propias contradicciones internas".

"Si esta legislatura, ante las puertas de una sentencia del Tribunal Supremo en breves meses, los independentistas vuelven a hacer algo como lo que hicieron hace dos años, ¿Unidas Podemos va a apoyar al Gobierno de España en la aplicación hipotética, que yo no deseo, del artículo 155 de la Constitución?", ha planteado Sánchez como ejemplo en una entrevista en TVE.

"¿Estaría (Pablo Iglesias) en un Gobierno que cree que no hay presos políticos, sino políticos presos que rinden cuentas ante la justicia por sus hechos ilegales?", ha incidido el presidente, tras argumentar que para un gobierno no solo son importantes las políticas sociales sino también las cuestiones de Estado y que éstas el PSOE y UP mantienen discrepancias de fondo "muy serias".

Sánchez ha hecho hincapié en que su rechazo al Gobierno de coalición que reclama Iglesias se debe a que su obligación como presidente es garantizar la "cohesión interna" del Ejecutivo.

En esa línea, ha recalcado que Unidas Podemos no solo defiende el derecho de autodeterminación, sino que cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 en Cataluña, con apoyo del PSOE, "ellos lo recurrieron ante el Poder Judicial".

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que está "abierto a negociar la abstención" a su investidura con el PP y Cs y que no contempla la posibilidad de que se repitan las elecciones. "No contemplo ni trabajo con un escenario de repetición electoral", ha afirmado en la entrevista donde ha incidido en que el PP y Cs "no dejan de hablar de constitucionalismo y sentido de Estado pero impiden la constitución de un Gobierno".

En plena reconversión en Francia tras sus bajos resultados en las últimas elecciones, el líder de los socialistas franceses, Olivier Faure, considera que sus familias políticas, particularmente en Portugal y en España, deberían reafirmar en Europa una hegemonía de la que ellos han sido privados.

"Tenemos socialistas que son demasiado modestos respecto al rol y a la influencia que podrían tener, y creo que Pedro (Sánchez) podría ser de aquellos que reafirmen más ese liderazgo", explica en una entrevista con EFE el primer secretario del Partido Socialista (PS).