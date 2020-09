Sánchez descarta volver a confinar España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,ha descartado esta noche volver a confinar al país, aunque ha matizado que no se puede cerrar ninguna puerta. Asimismo, sobre el encuentro que el próximo lunes tendrá en la sede de la Comunidad de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que irá a ayudar, subrayado que no va ni a juzgar, ni a evaluar.

Durante una entrevista en La Sexta, el jefe del Ejecutivo ha insistido que acude a esa reunión para ponerse al lado de la presidenta madrileña, porque su objetivo es doblegar la curva de contagios. No obstante, ha vuelto a reiterar que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre sanidad y que a partir de ahí el Gobierno pondrá a disposición de Madrid los recursos del Estado.

Preguntado si las medidas de confinamiento que ha anunciado Madrid van a ser útiles, se ha limitado a contestar que espera que lo sean ya que habrán sido propuestas por los especialistas de la comunidad en estos temas.

Sánchez ha evitado explicar porque España es uno de los países con peores datos de contagios en Europa en la segunda ola del coronavirus, explicando que se trata de una ola distinta, con un crecimiento más lento que en la primera, con una letalidad más baja, subrayando que ahora se detectan a 6 de cada 10 contagiados, mientras que en la primera fase esa proporción era solo de 1 de cada 10.

SÁNCHEZ INSISTE EN QUE HABRÁ VACUNA EN DICIEMBRE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que la previsión es que en diciembre se pueda tener "no una vacuna, sino dos". "Ya en enero entrarían las otras cinco compañías farmacéuticas", ha señalado .

En este sentido, ha explicado que hay 180 proyectos de vacunas para el Covid-19 en el mundo, de las cuales 35 están en ensayo clínico y siete "son proyectos muy avanzados".

Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha resaltado que en esos 180 proyectos "hay doce investigadores y científicos españoles que están desarrollando sus propias vacunas".

Por ello, ha apostado por "robustecer" la ciencia después de esta pandemia. "Los ciudadanos tienen que ver que la ciencia está avanzando de manera muy rápida, sistemática y contundente", ha apuntado Sánchez, al tiempo que ha recordado a la población que tienen que utilizar la mascarilla, mantener los dos metros de distancia y lavarse las manos.

SÁNCHEZ SE DESMARCA DE IGLESIAS E INSISTE EN NEGOCIAR LOS PGE SIN VETOS CRUZADOS Y CONTANDO CON CS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto esta noche a pedir que en la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado no haya vetos cruzados, desmarcándose de esta manera de la posición de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien ha manifestado su oposición a que en los mismos participe Ciudadanos y que sean negociados únicamente con los partidos que apoyaron la investidura.

El jefe del Ejecutivo ha argumentado que la situación actual es tan inédita que se deberían buscar acuerdos inéditos e históricos. A continuación ha reclamado excluir los vetos cruzados, aunque aclarando que los Presupuestos serán progresistas.

Se ha preguntado que por que aprobar solo las cuentas públicas con solo 176 escaños, destacando que se ha excluido Vox y parece que el PP, pero el resto, lo que implica a Ciudadanos, los puede apoyar. Además, a su juicio eso es lo que quieren los ciudadanos, que demandan unidad.

Preguntado si finalmente habrá Presupuestos, ha respondido que tiene que haberlos porque los vigentes se hicieron hace ya tres años.

NO RENUNCIA A UNOS PRESUPUESTOS CON EL ÚNICO RECHAZO DE PP Y VOX

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que no le cabe en la cabeza que no puedan aprobarse unos nuevos presupuestos generales del Estado, y no renuncia a lograr un apoyo a los mismos con el voto a favor de todas las fuerzas parlamentarias excepto PP y Vox.

Sánchez, ha subrayado que ante una situación tan inédita como la que está viviendo España se debería lograr un acuerdo inédito y histórico pera aprobar el texto presupuestario.

A su juicio, todos los partidos, ya sean de derechas o de izquierdas, pueden ponerse de acuerdo para absorber los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas ante la situación generada por la pandemia de coronavirus.

También cree que nadie puede oponerse a reforzar la protección por desempleo o recursos para el ingreso mínimo vital.

Por eso insiste en lograr un amplio apoyo del que entiende que se autoexcluyan tanto Vox como el PP, partido que dice que está haciendo lo mismo ante otras muchas cuestiones.

A la espera de los apoyos que puedan tener, de lo que está convencido es de que habrá unas nuevas cuentas del Estado.

GOBIERNO DE COALICIÓN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado la lealtad que está demostrando Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición y ha afirmado que para ser la primera experiencia de gobierno de la formación de Pablo Iglesias, "está cumpliendo con creces".

En su entrevista en La Sexta, Sánchez, ha asegurado que el Gobierno de coalición está funcionando bien y ha instado a la discreción al ser preguntado por las palabras de Iglesias en las que desveló que tuvieron una discusión fuerte sobre la salida del rey Juan Carlos de España y que recibió las disculpas del jefe del Ejecutivo.

No ha entrado por tanto en confirmar si así fue y ha recordado la posición que ha mantenido ante la situación del anterior jefe del Estado al mostrar su preocupación por ello y elogiar a Felipe VI por defender la ejemplaridad.

El hecho de que Iglesias, como ha reiterado este mismo sábado, abogue por la república ha dicho que forma parte de la tradición de Unidas Podemos y ha recordado que el PSOE también defendió la república ante la redacción de la Constitución de 1978 y su posición fue derrotada.

Desde ese momento ha dicho que los socialistas asumieron todo el pacto constitucional, que incluye a la monarquía parlamentaria como forma de Estado.

"La Constitución no se trocea. No se es constitucionalista a jornada parcial", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de que el rey Juan Carlos pueda regresar a España ha asegurado que no tiene información al respecto y ha dicho que lo que le importa es que el padre de Felipe VI, en su carta en la que anunció que abandonaba España, dejó claro que estará en todo momento a disposición de la Justicia.

RESPONSABILIZA A TORRA Y AL INDEPENDENTISMO DE LA JUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO CATALÁN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha responsabilizado al independentismo y al presidente de la Generalitat, Quim Torra, del nuevo capítulo de judicialización del conflicto catalán que se está produciendo, a cuenta de su condena por inhabilitación por un delito de desobediencia, que está siendo revisada en estos momentos por el Tribunal Supremo.

Según Sánchez, la inhabilitación de Torra "era absolutamente innecesaria si hubiera cumplido con la ley" y hubiera atendido a los requerimientos que se le estaban haciendo por parte de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara de la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta por la libertad de los presos del 1-O durante periodo electoral.

Además, ha lamentado que el "deterioro de la situación" llegue hasta el "extremo" de que se pueda inhabilitar al presidente catalán en plena pandemia, que el Parlament diga que no va a presentar candidato, y se genere "una situación de bloqueo que va a dejar muy limitada la capacidad de la Generalitat para hacer frente a la pandemia".

"Pero eso no es responsabilidad del juez sino de la persona que ha hecho ostentación de incumplir la ley y los requerimientos", ha insistido, al tiempo que ha confesado que le produce una "profunda tristeza lo que está pasando en Cataluña". "Cataluña se merece pasar página", ha afirmado.

SOBRE LAS VACACIONES DE FERNANDO SIMÓN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, Fernando Simón, haya tenido una segunda semana de vacaciones después de estar "día y noche" trabajando.

"Le he visto estar día y noche trabajando, de lunes a domingo. El ejemplo del doctor Simón como servidor público es encomiable", ha asegurado Sánchez en la entrevista de 'La Sexta Noche',

En este sentido, ha incidido en que el experto tiene el derecho reconocido por ley para coger esta semana de vacaciones. "Yo defiendo ese derecho a cogerse una semana de oxígeno, de descanso", ha concretado.

"España ha tenido la enorme fortuna de tener una persona del conocimiento y la calidad humana del doctor Simón al frente del CCAES", ha señalado Sánchez.

No obstante, el presidente del Ejecutivo ha recordado que el doctor Simón no fue nombrado por su Gobierno. "No fue alguien a quien nosotros nombramos, fue alguien a quien nosotros heredamos en su puesto", ha dicho.