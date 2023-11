Sánchez compara las manifestaciones en Ferraz con el asalto al Capitolio de EEUU en una carta a la militancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparado este miércoles las manifestaciones frente a la sede del PSOE en Ferraz con el asalto al Capitolio de EEUU y defiende los pactos para la investidura en una carta a la militancia.

"Se trata de hechos inaceptables, provocados por la frustración de una ultraderecha que convoca y una derecha que mira para otro lado, cuando no justifica. El pasado 23 de julio, los españoles dijeron NO a un gobierno de PP y VOX; y dijeron SÍ a cuatro años más de progreso y convivencia. Ese fue el mandato de las urnas. Un mandato cuestionado por quienes se niegan a aceptar los resultados electorales cuando no son de su agrado. No es un hecho aislado. Lo hemos visto recientemente en otras democracias del mundo y no sólo en Europa. También en países como Estados Unidos, Brasil o, más recientemente, Argentina.

Episodios lamentables de una derecha tradicional que acaba devorada por los sectores más ultras, como está ocurriendo en España. Unos son sus actos, y otros con su silencio cómplice, son responsables de un ataque dirigido no sólo contra el PSOE. Sino contra la democracia y la Constitución que dicen defender y que no dejan de violentar.

Con estas líneas, quiero trasladar un mensaje de solidaridad y cariño hacia todos los militantes del Partido Socialista. Y también de agradecimiento. Porque habéis sido fundamentales para frenar la ola reaccionaria en España el pasado 23 de julio. Un resultad que trascendió fronteras y llenó de esperanza a las fuerzas progresistas de Europa y del mundo entero. Buena parte de la responsabilidad de ese resultado corresponde a los militantes del Partido Socialista; y a todos los trabajadores, responsables orgánicos y cargos públicos que se han dejado la piel en su labor. Con honestidad y trabajo sin límites. Con entrega y dedicación máxima. Gracias de corazón, porque sin vosotros no hubiera sido posible.

Hechos como los que estamos viviendo nos reafirman, con más fuerza si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierto de coalición progresista. Un gobierno que siga actuando desde la razón y la defensa de los principios de convivencia, libertad y democracia que reclama y comparte la inmensa mayoría de la sociedad española.

Hoy más que nunca, estoy convencido de que lo haremos posible. Con la fuerza y el ejemplo de todas y todos vosotros. De una militancia, alma y corazón de este Partido, siempre comprometido en sus 144 años de vida con la libertad y loa democracia en nuestro país".