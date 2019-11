Sánchez se cansa de fracasar en las investiduras y quiere amarrarlo todo

Pedro Sánchez no tiene intención de intentar la investidura si no cuenta con los votos para ser elegido presidente por el Congreso, y así lo ha hecho saber el Gobierno este viernes, después de que ERC dijera que no tiene prisa por cerrar un pacto con los socialistas. El Ejecutivo sigue pensando, en cualquier caso, que es posible la investidura antes de Navidad, y confía en alcanzar el acuerdo con los republicanos.

"No iremos a una investidura fallida", ha subrayado tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, quien no obstante ha insistido en mandar un mensaje de optimismo. Así, Celaá ha recordado que ya hay programada otra reunión entre PSOE y ERC, y "si hay nuevas citas" es que hay "nuevas oportunidades". Pero además, ha defendido el entendimiento entre ambos como la "ocasión de demostrar la apuesta por la convivencia y el respeto a la pluralidad".

Y es que el secretario general del PSOE sigue sumando títulos en su palmarés político particular. Siendo el ganador absoluto, o más bien el perdedor absoluto, al ostentar ser el primer candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno que fracasa por partida doble.

DERROTAS ANTERIORES

En junio de 2018 el líder del PSOE se convirtió en el primer presidente que llegaba al Gobierno por una moción de censura, un 'premio' que logró siendo, además, la primera persona que conseguía instalarse en La Moncloa sin ser diputado.

Pero las investiduras se le resisten desde 2016. En marzo de aquel año, Sánchez se estrenó en un debate de investidura tras haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos, pero no logró la confianza de la Cámara ni en la primera ni en la segunda votación. Era la primera vez que esto pasaba en España desde la recuperación de la democracia tras la dictadura franquista.

LOS APOYOS DE SU PRIMERA VEZ

En aquel primer intento de 2016, el aspirante socialista consiguió reunir 130 síes --de PSOE, Cs y Nueva Canarias-- frente a los 219 noes del resto del hemiciclo, con la excepción de Coalición Canaria (CC), que se abstuvo. En la segunda vuelta, Sánchez sólo recabó un apoyo más, el de CC, manteniéndose inalterables los 219 noes.

Después de aquello, en octubre, fue forzado a dejar la Secretaría General del partido a la que había llegado en 2014 tras ganar las primarias por primera vez imponiéndose a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

También dejó su escaño del Congreso para no abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy, al que acabó sacando de la Moncloa con su moción de censura. Entre una cosa y otra logró titularse como segundo ganador consecutivo de unas primarias abiertas del PSOE, esta vez desbancado a Susana Díaz y a Patxi López.

LA FALTA DE PRESUPUESTOS ADELANTÓ LAS ELECCIONES

El autor de 'Manual de Resistencia' gobernó con plenos poderes a partir de junio de 2018, pero en febrero de 2019, tras ver cómo el Congreso tumbaba los Presupuestos que había pactado con Unidas Podemos, anunció que adelantaba las elecciones y la convocó para el 28 de abril.

Las ganó, igual que las europeas y municipales que tuvieron lugar el 26 de mayo, pero en los casi tres meses que transcurrieron desde las generales sólo fue sido capaz de sumar un voto en favor de su investidura: el del diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón.

En la primera votación tras doce horas de debates, Sánchez sumó 124 síes --los del PSOE y el del PRC--, y 170 noes de PP, Ciudadanos, Vox, ERC, Junts, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro e Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, que emitió su voto antes del Pleno de forma telemática. Las 52 abstenciones fueron de Unidas Podemos, el PNV, Compromís y EH Bildu.

En la segunda votación, el único partido que cambió su voto fue ERC, que pasó del 'no' a la abstención. En su segundo intento Sánchez no logró sumar más votos a favor que en contra, como requería para ser investido. En total fueron 124 síes frente a 155 noes y 67 abstenciones.