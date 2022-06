Sánchez busca atar sus alianzas para salvar la legislatura tras la debacle en Andalucía

Pedro Sánchez busca revertir la sensación instalada de cambio de ciclo y pasa a la ofensiva, para tal fin, sin esperar a la próxima semana cuando ya adelantado al lunes el Consejo de Ministros ordinario, el presidente del Gobierno reúne este mismo sábado al Gabinete de manera extraordinaria para aprobar el nuevo plan anticrisis, cuyo contenido aún se negocia.

En la actualización se incluirán medidas adicionales a las vigentes reclamadas por Unidas Podemos. El asidero al bloque de la investidura lleva al gobierno y a la Generalitat de Cataluña a retomar este mismo miércoles el diálogo tras el mal resultado en Andalucía.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, se reúnen este miércoles en la Moncloa para intentar reconducir la relación entre ambas administraciones, bloqueada a raíz del caso de espionaje a políticos independentistas.

Según han confirmado fuentes del Gobierno, la reunión se celebrará a las 16.00 horas de mañana miércoles tras la cual el ministro de la Presidencia atenderá a los medios de comunicación. Por su parte, fuentes de la Generalitat consideran que la reunión debe servir para "abordar la situación de bloqueo" a raíz del caso Pegasus y una "acumulación de hechos de los últimos días que han deteriorado aún más la confianza" entre ambos gobiernos.

En la Generalitat, por ejemplo, ha generado malestar la gestión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez del caso de espionaje a más de 60 independentistas, entre ellos el ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, así como el hecho de que el Estado ejecutara el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto.

Fuentes de la Generalitat insisten en que es necesario obtener "garantías" de que el espionaje a independentistas "no volverá a repetirse". En cualquier caso, remarcan las fuentes consultadas, la reunión de mañana entre Bolaños y Vilagrà no supone "un retorno a la normalidad", después de que el Govern suspendiera sus relaciones políticas con el Ejecutivo central por el caso Pegasus. Precisamente para abordar este asunto, Aragonès y Sánchez convinieron reunirse, aunque el encuentro aún no se ha celebrado.

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha recalcado que las relaciones entre ambos gobiernos "siguen congeladas", pero que "el inmovilismo no es una opción" y se debe abordar el bloqueo actual.

Tal y como informa el jefe de Política de la Cadena COPE, Ricardo Rodríguez, "varios barones del PSOE temen pagar las consecuencias de unas alianzas en Madrid que les lleva a admitir que Sánchez resta en sus territorios. Ahora el presidente pretende tirar más de ellos, además de haber dado la orden a su Ejecutivo de una movilización general para ocupar todos los espacios.