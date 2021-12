Salvador Navarro se lanza a la edición digital con su nuevo libro 'Y si aparece', que presente este viernes en Sevilla

El escritor Salvador Navarro lanza su nuevo libro 'Y si aparece' en formato digital, una nueva aventura del autor sevillano tras el éxito en toda España de 'Nunca sabrá quién fui', aclamada por blogs y revistas literarias, y que será presentada el 10 de diciembre, a las 19,30 horas, en el Ateneo de Sevilla.

Esta novela está ambientada entre Sevilla y Londres y se presenta como "una historia romántica de misterio", que, según nota de prensa, cuenta la vida de Lara, una joven valenciana que triunfa en la capital inglesa con la energía de sus veinte años y el mundo por descubrir. Maxi, un estudiante universitario de su edad, se une a esa ola de vitalidad y no dudan en compartir piso el mismo día en el que se conocen. Tras un año delicioso, el joven organiza un viaje de urgencia, del que jamás volverá, a su Sevilla natal.

Lara triunfa en la capital inglesa con la energía de sus veinte años y el mundo por descubrir tras pasar la adolescencia cuidando a sus padres en un pueblo valenciano. Maxi se une a esa ola de vitalidad, y no dudan en compartir piso el mismo día en el que se conocen. Así transcurre un año delicioso. Cuando él emprende un viaje urgente a Sevilla, ninguno de los dos es consciente de que Maxi no volverá.

¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no puede dar con él? Lara se encuentra perdida, sin comprender los acontecimientos, hasta que descubre que está embarazada. El consuelo del olvido se rompe cuando, tiempo después, en un momento en que ella ha empezado a curar sus heridas, recibe un mensaje de Maxi, y es entonces cuando se entera de que está aquejado de una enfermedad grave que lo incapacita.

Noqueada, comparte la noticia del futuro hijo, pero él ha sido trasladado a Estados Unidos y la comunicación vuelve a cortarse. A pesar del dolor, el tiempo pasa de nuevo, y Lara construye una vida de éxito en Londres, sin perder un fino hilo de comunicación con un Maxi enfermo que, tras recibir con entusiasmo su paternidad, sus problemas de salud le impiden conocerlo. Ese hilo termina por romperse.

Veinte años más tarde, ya de regreso en España, en un encuentro ocasional, Lara ve una foto actual del padre de su hijo, de Maxi, entre las estanterías del apartamento de su amante. Muestra en la imagen un aspecto saludable y sonriente. Es entonces cuando Lara decide saber de una vez por todas qué pasó, y emprende la búsqueda del hombre al que amó.

Salvador Navarro presenta esta nueva aventura, en la que es su octava novela, planteando una trama llena de misterio y amor, en la que se van entrelazando historias pasadas y presentes de sus personajes hasta ir desvelando lo que ocurrió en realidad con Maxi.

SOBRE EL AUTOR

Salvador Navarro (Sevilla, 1967) es ingeniero industrial de Renault. En 2002 publicó su primera novela, 'Eres lo único que tengo niña', a la que han seguido 'Rosa.0', 'Andrea no está loca', 'No te supe perder', 'Huyendo de mí', 'El hombre que ya no soy' y 'Nunca sabrás quién fui'.

Desarrolla una literatura urbana y contemporánea de lenguaje directo, libre de todo barroquismo y repleta de diálogos. Su mirada se centra en personajes consistentes, de grandes cambios interiores, adentrados en conflictos atemporales y asociados a temas como la amistad, el sexo, los celos, la ambición o relaciones de familia.