Rull propone a Illa como candidato a presidir la Generalitat de Cataluña: el debate el jueves 8

El debate de investidura de Salvador Illa se celebrará, si así lo acepta la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña el próximo jueves 8 de agosto a las 10.00 horas.

Lo ha dicho en una comparecencia en la Cámara tras concluir la ronda de consultas que ha hecho con todos los grupos, empezando por el primer secretario del PSC, Salvador Illa.

En el debate de investidura, Illa cuenta con el apoyo de los 42 diputados de su grupo, que junto con los 20 de ERC y los 6 de los Comuns, suman los 68 diputados que necesita para ser investido.

Lo deberá confirmar la Diputación Permanente

Al tratarse de un periodo vacacional, será la Diputación Permanente de la cámara catalana la que convocará de manera formal el debate de investidura y, de hecho, los grupos de PSC-Units, ERC y Comuns ya han registrado una solicitud para celebrar una reunión "urgente e inmediata" de este órgano parlamentario, que se reunirá, según ha anunciado Rull, mañana miércoles a las 10:00 horas.



Una vez se confirme la fecha del pleno, la gran incógnita por despejar será el momento en que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont decidirá regresar a Cataluña tras casi siete años huido, con la intención de asistir a la sesión de investidura, si bien ya tiene asumido que será detenido, ya que el Tribunal Supremo no le está aplicando la ley de amnistía.

PP y VOX exigen a Rull que no se posicione "al lado" de Puigdemont

"Esperamos que la presidencia del Parlament esté a la altura y actúe conforme a la legalidad y no se posicione al lado del prófugo", ha subrayado el portavoz del PP de Cataluña, Juan Fernández al presidente del Parlament, Josep Rull.

Después de que Junts haya anunciado que pedirá la suspensión del pleno de investidura si Puigdemont es detenido, el PP ha trasladado a Rull que no quiere "más espectáculos": "Cataluña y sus ciudadanos no merecen la imagen que estamos dando en este Parlament", ha dicho Fernández.

Por su parte, el líder de VOX en el Parlament, Ignacio Garriga, ha exigido a Rull, que no permita la eventual entrada del expresidente Carles Puigdemont a la cámara catalana, que ha considerado que sería una "humillación" a la institución y al pueblo español.

"Le he exigido al señor Rull que no consienta la humillación de la institución del Parlament, que no colabore en la humillación al pueblo español permitiendo la entrada de un delincuente, de un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont a esta casa", ha enfatizado Garriga.



Según el líder de VOX, esta "humillación" estaría "promocionada" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "blanqueada" por "todos aquellos que presumen de tener contactos con Junts", en referencia al PP.

Aragonès se despide como president reivindicando el diálogo, los indultos y la amnistía

El president catalán en funciones, Pere Aragonès, ha dicho, en la que previsiblemente ha sido su última comparecencia informativa como jefe del ejecutivo, que abandonará la Generalitat "mejor" y "con más herramientas" de las que tenía en 2021, y ha reivindicado las medidas fruto del diálogo con el Gobierno, como los indultos, la amnistía y los avances en soberanía.



"Ha sido el mayor honor de mi vida", ha asegurado Aragonès desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, acompañado por todos sus consellers y tras presidir la reunión semanal del Consell Executiu.