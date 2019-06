Rufián carga contra los Comunes por no contar con ERC para que Colau sea alcaldesa

Una vez más, los pactos poselectorales han dado resultados muy distintos de los que dan las urnas. En Barcelona, Ernest Maragall recibía más votos que Ada Colau, pero el número de concejales era el mismo. Maragall necesitaba los votos de ERC y PSC para poder ser investido, pero el PSC ha prometido su apoyo a Colau, quien también recibirá los votos de C's.

Es decir: Maragall, a pesar de haber sido más votado, no podrá ser investido alcalde y Colau, que en un principio aseguró haber recibido un gran varapalo y no poder ser investida, podrá serlo gracias a Manuel Valls y PSC. Pues bien, este giro de los acontecimientos no ha gustado nada a Gabriel Rufián, diputado de ERC, quien no ha tardado en acudir a Twitter para expresar su enorme enfado hacia los Comunes: “Que el futuro de este país pasa por el entendimiento entre ERC y Comuns, sí. Que las trampas, manipulaciones e hipocresía en torno a la investidura de Colau como alcaldesa por parte de Comuns y entorno ha sido atroz y supone una fractura emocional enorme con ellos, también”.

Que el futuro de este país pasa por el entendimiento entre ERC y Comuns, sí.



Que las trampas, manipulaciones e hipocresía en torno a la investidura de Colau como alcaldesa por parte de Comuns y entorno ha sido atroz y supone una fractura emocional enorme con ellos, también. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 14 de junio de 2019

Por supuesto, el tuit ha recibido instantáneamente gran cantidad de respuestas, la mayoría criticándole:

