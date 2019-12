Rufián critica a los Pujol y los independentistas se vuelven contra él: "Botifler"

Gabriel Rufián ha sido duramente criticado por algunos sectores independentistas después de que el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya haya lanzado este mensaje en sus redes sociales en el que criticaba al expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol y a su familia, y en el que, de paso, dejaba un 'recado' para los socios de gobierno de ERC, la antigua Convergència.

"Se empieza repartiendo carnets de catalanidad y se acaba justificando el ladrocinio de toda una familia y acólitos durante 20 años envuelta en una bandera", aseguraba Rufián, saliendo al paso de dos mensajes lanzados este fin de semana desde el mundo independentista, que han causado mucho revuelo en las redes sociales.

El primero es el de la periodista colaboradora de TV3, Pilar Carracelas, que lanzaba este mensaje desde su cuenta de Twitter en el que pretendía quitar el derecho a voto a los catalanes no independentistas.

Per mi, el demos està clar: són els que es van aixecar contra la legitimitat del demos espanyol l'1O. Els que no ho van fer, legítimament es van sentir vinculats a la legitimitat espanyola, i per tant al demos espanyol i la nació espanyola, no la catalana.