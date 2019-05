Rufián critica al juez Marchena por exigir a un testigo del 'procés' hablar en castellano

Gabriel Rufián es uno de los políticos más activos en Twitter. Sus tuits son tan frecuentes como polémicos ya que es firme defensor de los políticos presos por intentar dar un golpe de Estado, de la independencia unilateral e ilegal y de todo lo que implique romper España.

Esta vez el diputado de ERC no ha cargado contra ningún político de algún partido rival o enemigo (que no es lo mismo), sino contra el mismísimo juez Marchena, el presidente del tribunal que juzga el 'procés'. ¿El motivo de su queja? Que Marchena exigiera a un testigo catalán que se expresara en castellano:

"Usted responderá en castellano. Si no quiere responder en castellano es muy fácil. Se levanta, asume las consecuencias legales y aquí ya hemos acabado."

Manuel Marchena

Tribunal de Orden Público, 1969.”

"Usted responderá en castellano. Si no quiere responder en castellano es muy fácil. Se levanta, asume las consecuencias legales y aquí ya hemos acabado."



Manuel Marchena



Tribunal de Orden Público, 1969. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 de mayo de 2019

Por supuesto las reacciones no se han hecho esperar, con decenas de comentarios al momento criticando al político de izquierdas e independentista y aplaudiendo la labor del juez:

Grande Marchena — Eneiko (@FrancescVP) 16 de mayo de 2019

El muy valiente "se fué de merienda" delante de Marchena, y asi todo el mierda este.. — velasco (@velascojmb) 16 de mayo de 2019

Lo tuviste a 5 metros y parecías un corderito al filo de la cuchilla������ — galegosan���������� (@jjsg_alego) 16 de mayo de 2019

QUE CABRÓN MARCHENA!!!

Pero ahora que lo pienso, cuando yo me presento para un puesto en una institución Catalana me exigen el Catalán, entonces MARCHENA sigue siendo un cabrón? EPI tú que piensas? No se BLAS?? Si RUFI lo dice? Él siempre sienta cátedra ���� — Juan Luis Salas Saiz -Pardo (@MAJANICHOWAVES) 16 de mayo de 2019

ComeBollos es la única "persona" capaz de seguir insistiendo en que tiene razón después incluso de ponerle delante las pruebas que dicen que no es así.

Como te quiero, ZampaBollos ❤ — Manu el que escribe (@ManuCly) 16 de mayo de 2019

La Ley con mayúscula, Rufian, la Ley. Acatamos TODOS o asumimos las consecuencias. — carmen ���� �� ���� (@carmenas2) 16 de mayo de 2019

Pues eso es lo que hay. Ja ja ja ja. Bufón de la corte. — Paradigma (@Paradigma60) 16 de mayo de 2019

Marchena Presidente — RE T ZARAGOZA ES MI PASIÓN ������������ (@jipequerul) 16 de mayo de 2019

Vamos a marcar a los que no encajan con nuestro pensamiento único. Vamos a marcarlos para que quede claro que son inferiores.



Cataluña, Siglo XXI (antes paso en Berlin, 1938)https://t.co/3smcfpDp4r pic.twitter.com/fKV6DxBCvq — Fernando Martin (@Fermarort) 16 de mayo de 2019

Joer, Rufi. Parece que te sorprendiera la sensatez, majo. — Lucia Indescay (@luciaindescay) 16 de mayo de 2019

Si vosotros sois peores, fascistas también al fin y al cabo

No tuviste los cojones de llamar a marchena carcelero en su cara, porque bebeis todos del mismo vaso, el fascismo — Jesus Red (@JesusRed6) 16 de mayo de 2019

Y usted es tan cobarde que viene a lloriquear aquí pero ante el Sr. Marchena se cuadró y cantó en castellano. Como no. — MONICA (@MONICA78321384) 16 de mayo de 2019

Qué tío el Marchena no? Cómo pone firmes a los anarquistoides indepes, eh?

Las Leyes son para cumplirlas y lo mismo que la Constitución. Es un mínimo entre personas civilizadas y democráticas. — JR�� (@Cabuernigo2) 16 de mayo de 2019

Que grande el Marchena da gusto ver cómo los pone en su sitio verdad — Carlos ���� (@carlosg_rg) 16 de mayo de 2019

Pues yo lo veo bastante necesario. Se evita el uso de traductores para que el proceso sea más rápido, además de que los testimonios pueden ser interpretados directamente por el juez, y no someterse a ligeras variaciones lingüísticas inevitables del traductor. — Mario González (@F1Fan59) 16 de mayo de 2019

Juicio contra unos indecentes. Madrid, mayo de 2019 — Pepe Maciá López (@PepeMaciaLopez) 16 de mayo de 2019

Incluso ha habido un usuario que ha recordado la ley y un independentista ha intentado rebartirle, aunque sin mucho éxito ante la arrolladora respuesta del susodicho:

No usar el castellano en un tribunal en Madrid va contra la ley. Tú, como miembro del poder legislativo deberías ser el primer defensor de dicha ley y, si no te gusta, proponer el cambio oportuno para que puedan hablar en cualquier lengua cooficial. pic.twitter.com/Qpj7o4nYkI — AntiCorreccionPolitica (@FawkeSome) 16 de mayo de 2019

Dado que el punto 3 dice que los testigos podrán usar la lengua que también sea oficial en el territorio en el que se lleven a cabo los procesos judiciales, se deduce que en Madrid no cabe esa posibilidad, ya que en Madrid no es oficial ninguna lengua que no sea el castellano. — AntiCorreccionPolitica (@FawkeSome) 16 de mayo de 2019

Si no estás preparado ante Rufián te hará creer cosas que no son ciertas.



Para hablar en otro idioma en un procedimiento judicial, debes solicitarlo con antelación, si no lo haces debe ser en el idioma oficial de ese país.



Te guste o no. — NMD, (@MiguelA07307286) 16 de mayo de 2019

Rufián vuelve a unirse, así, a los múltiples usuarios con ideología independentista que intentan usar Twitter para ganar el juicio al 'procés', llegando muchos de ellos a pensar que, por tuitear grandes cantidades de mensajes e, incluso, señalando y desvelando identidades de testigos protegidos, lograrán que los jueces dicten sentencia favorable a los políticos presos.