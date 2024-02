Rueda dice que hablará con todos, también con DO, pese a no ser decisivos en el Parlamento

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha manifestado que intentará llegar a acuerdos y lograr "el mayor consenso" posible con todas las fuerzas políticas, incluida Democracia Ourensana (DO), formación que consiguió irrumpir en el Parlamento gallego tras lograr un escaño, con el reto de "gobernar para todos".

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas sobre la relación que pasará a tener su partido con esta formación, después de que el partido que preside Gonzalo Pérez Jácome haya conseguido irrumpir en el Parlamento gallego, con un diputado.

En declaraciones a los medios, el líder de los populares gallegos ha dejado claro que el objetivo principal es "gobernar para todos, eso incluye a los votantes de DO, que no consiguieron el objetivo que se marcaban de conseguir el resultado de ser decisivos pero que tienen mis respetos".

"Vamos a intentar conseguir el mayor consenso y, en los temas que afecten a Ourense, vamos a trabajar para tener también el apoyo de DO, por intentarlo no será", ha apuntado Rueda, quien ha aclarado que es la formación que preside Jácome quien tendrá que decidir "qué papel va a jugar una vez que está claro que decisivo no va a ser".

Rueda ha pronunciado estas palabras antes de la reunión mantenida en la ciudad con la junta gestora provincial, en la que puso en valor los resultados alcanzados por el partido en la provincia y que supusieron un "incremento en el número de votos" respecto a las elecciones de 2020, hasta rozar casi "el 50 por ciento" de apoyos de la provincia.

Pese a la "difícil transición" vivida por el partido en esta provincia, tras la salida de Manuel Baltar de la presidencia de la Diputación de Ourense, Rueda destacó que el partido "estuvo absolutamente movilizado".

Entre los resultados conseguidos, citó el caso de Verín, donde la subida superó "el 10 por ciento" o el 90 por ciento de apoyo logrado en el ayuntamiento de Quintela de Leirado, bastión popular.

Para Rueda, los resultados son "la constatación de que Galicia rechaza una forma de hacer política basada en el chantaje y en los privilegios para unos pocos y, en cambio, apuesta mayoritariamente por la responsabilidad, sentidiño y superación".