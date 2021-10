La RTVA renueva su colaboración un año más con el Almería Western Film Festival

La Radio y Televisión pública de Andalucía (RTVA) vuelve este año a colaborar con el Almería Western Film Festival (AWFF), que desde este pasado viernes 8 de octubre y hasta el lunes día 11 celebra en la localidad almeriense de Tabernas su undécima edición.

En una nota, desde Canal Sur han subrayado así este sábado su "colaboración" con esta cita con el cine del Oeste, y han destacado que este próximo lunes se entregará el Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza, en el marco de la gala de clausura de este festival.

En esta edición, el AWFF otorga el premio 'Leone in Memoriam' al compositor italiano Ennio Morricone, autor de 27 bandas sonoras para 'Spaghetti Western' rodados en Almería, mientras que el premio 'Tabernas del cine' recae en el actor italiano Franco Nero, que rodó en Tabernas cinco 'western', entre ellos, 'Los compañeros' o 'Salario para matar'.

Siete largometrajes y 15 cortos a concurso, además de proyecciones dentro de la actividad 'Panorama actual del Western', podrán verse en el Teatro municipal de Tabernas, en un certamen que desarrolla más de 40 actividades como concursos de caracterización, exposiciones, mesas redondas o actuaciones musicales, todo ello en los poblados del Oeste Oasys MiniHolywood y Fort Bravo Texas Hollywood.

También reciben otros reconocimientos Sir Christopher Frayling, con el premio 'Desierto de Tabernas', autor del libro 'Spaghetti Westerns: Cowboys y Europeos de Karl May a Sergio Leone', y el director Mateo Gil el premio 'Spirit of the West' por su actualización del género con su película 'Blackthorn'.

El AWFF, promovido por el Ayuntamiento de Tabernas, cuenta también con la colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Diputación de Almería.