Rosa María Mateo niega la purga de TVE: "Soy independiente y nadie me va a dar órdenes"

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha defendido este martes la independencia de su gestión y ha advertido a todos los grupos políticos de que no va consentir que quieran controlar la corporación pública ni le den órdenes.

"Yo vengo aquí a decir la verdad (...) Soy independiente y nadie me va a dar órdenes, ni ustedes ni nadie", ha enfatizado Mateo ante la Comisión Mixta de Control de RTVE, en la que ha acusado a los políticos de que les importe "muy poco" la televisión pública y de que sólo se interesen por ella "cuando la pueden controlar".

"Los trabajadores de RTVE estamos un poco cansados de todos los políticos, perdonen que se lo diga", ha subrayado Mateo.

Ha negado haber dado ninguna instrucción a los servicios informativos y haber recibido órdenes desde el PSOE para llevar a cabo su gestión, algo que "no ha ocurrido ni va a ocurrir".

"No soy podemita, no soy socialista, no soy nada. Soy una ciudadana que cree sobre todo en la libertad de los seres humanos (...) Creo profundamente en la libertad y quiero decirles que mi libertad les beneficia", ha indicado.

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha afirmado este martes 25 de septiembre que RTVE está informando sobre "todos los problemas a los que se enfrenta el Gobierno" de Pedro Sánchez y los "errores que puede haber cometido".

"No sé lo que ven ustedes en televisión. No creo que sea la información mas favorable al Gobierno". Así lo ha puesto de manifiesto Rosa María Mateo, en el marco de su primera comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario y sus Sociedades, celebrada en el Congreso de los Diputados.

La máxima responsable se RTVE se ha expresado así al ser preguntada por la diputada 'popular' María del Carmen Navarro, quien ha acusado de la Corporación de "venir en auxilio del Gobierno para atenuar y acolchar los peores efectos del desvarío". "En TVE se han dado los problemas con la tesis del presidente o las acusaciones de plagio en su libros, la dimisión de la ministra de Sanidad", ha replicado Mateo, entre otros "temas espinosos" para el Ejecutivo.

Rosa María Mateo defiende libertad e imparcialidad y niega favorecer Gobierno

Por su parte, la senadora de Foro Asturias Rosa María Domínguez de Posada ha defendido que las televisiones públicas "necesitan una renovación" en su funcionamiento, advirtiendo a PSOE y Podemos de que no se puede "hacer lo mismo" que se venía criticando y ha rechazado "el centenar" de ceses. A este respecto, Mateo se ha mostrado de acuerdo con que RTVE "debe ser un servicio público".

"No se ha barrido ni se ha depurado a nadie", ha indicado, para después añadir que se han hecho los cambios "mínimos imprescindibles" animando a los parlamentarios "a denunciar si se produce algún caso de censura en los informativos". Además, ha defendido los nombramientos de Begoña Alegría y Raúl Heitzmann, como directores de los servicios informativo de TVE y de RNE, respectivamente, para recuperar el "prestigio".

El senador del PDeCAT Joan Bagué ha planteado a Rosa María Mateo qué actuaciones se están llevando a cabo para superar, a su juicio, la "manipulación" de la etapa anterior. La máxima responsable de RTVE ha respondido que las actuaciones son las "necesarias" para que los ciudadanos puedan tener "una información veraz, objetiva, plural e independiente". "Si sigue los informativos de TVE, comprobará que ahora sí son plurales", ha recalcado.

La administradora única ha recordado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro dijo en el senado: "Si no le gustan los informativos de TVE, cambien de canal". "Yo les digo en esta sede parlamentaria: No cambien de canal. Vean y escuchen la radio y la televisión pública porque nos vamos a esmerar para volver a ser referencia informativa", ha subrayado.