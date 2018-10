Revilla reclama poder llevarse a Cantabria la estatua del marqués de Comillas, que Colau retiró en Barcelona

Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria, ha afirmado en el programa Converses de COPE Catalunya y Andorra que hay una cosa que le molesta mucho: que Barcelona haya retirado la estatua del Marqués de Comillas de sus calles. “Toda la gente que viajaba a cuba lo hacía con los transportes del marqués de Comillas, al que ahora le han retirado una estatua, cosa que me cabrea y, sobre todo, que no nos hayan permitido traerla a Cantabria, en concreto, a Comillas”.

En el programa, grabado en el hotel Eurostars Real de Santander -con motivo de su reapertura-, Revilla ha explicado que ha mantenido contacto con la alcaldesa de la ciudad Condal, Ada Colau, para intentar traer la estatua del marqués de Comillas a su tierra, pero desde el consistorio barcelonés insisten en que no es posible. “Me cuenta que es patrimonio de la ciudad”, explica Revilla, “pero un patrimonio de la ciudad no está en un garaje para que no pueda verla nadie. Incluso estaríamos dispuestos a pagar el coste de la estatua y el transporte”.

Sobre la vocación política, Revilla se ha mostrado muy contundente, ya que a su entender, “uno no puede entrar en este mundo porque sí”. “Entiendo que la política es para gente con vocación. Yo soy político por vocación, lo haría gratis, y más por hacerlo para una tierra a la que amas” añade. Revilla, que es economista y ex-empleado de banca, asegura que el gran error de la política es que la ejerce gente que no tiene nada más que eso, lo cual, afirma, es un grave error. “Ha llegado gente que si no estuviera en política no tendría donde trabajar. Podría nombrar a gente que si pierden el escaño en el Congreso, no tienen a donde ir”, ha asegurado.

Revilla también ha explicado sus inicios en política y qué fue lo que le motivó a entrar en ella. “En el colegio me enseñaron quién formaba parte de Castilla la Vieja, y dije: una región es algo más que unos señores que con café i copas se reparten España”. “Me considero profundamente español, pero entiendo que las regiones tienen que responder a la cohesión de un territorio”, ha añadido.

Revilla ha explicado que a día de hoy es presidente bajo las siglas del partido que él mismo fundó, el Partido Regionalista Cántabro, y que tenía dos objetivos iniciales. “Solo tenía dos puntos en el programa: recuperar el nombre de Cantabria y dentro del estado autonómico, ser una comunidad autónoma”, ha señalado. El presidente Cántabro explica que actualmente tiene el 35% de los votos y cuenta con 42 alcaldías de 100 en toda la comunidad.

Respecto al conflicto catalán, Miguel Ángel Revilla no ve soluciones a largo plazo y afirma que llevará mucho tiempo arreglarlo. “Esto no se va a arreglar ni esta legislatura ni la próxima, ahora hay que empezar una etapa didáctica”, afirma. El presidente Cántabro ha señalado la pasada legislatura de Rajoy como un desastre a la hora de tratar el conflicto catalán. Pese a afirmar que no es afín al Partido Socialista, aplaude a Sánchez por apostar por el diálogo “Sánchez ha hecho lo correcto, vamos a hablar, pero si no hay arreglo se tiene que aplicar la ley, uno no puede saltársela”.