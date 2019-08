Revilla pide financiación por coste de servicios y lamenta falta de consenso

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desea que se mantenga un modelo de financiación autonómica en función del coste de los servicios y lamenta que "no ve consenso por ningún sitio" para ponerse de acuerdo entre las regiones.

Revilla señala que hay dos posiciones respecto a la financiación autonómica, una que ve "absolutamente injusta" y que aboga por un modelo basado en el número de habitantes, y otra, la que defiende Cantabria, en la que prime el coste de los servicios que se prestan.

El presidente cántabro advierte de que el modelo con un reparto en función de la población como factor principal es el que reclaman las comunidades donde más votos están en juego.

"Son las comunidades poderosas en votos. Y el voto para el político es como la miel para el oso", destaca Revilla, que insiste en defender la financiación por el coste de los servicios.

"Todo ciudadano, viva donde viva, tiene derecho a una carretera que le lleve a casa y a tener cerca al médico y al maestro", asegura, antes de pedir que "eso no se vulnere" porque "si no, será el desastre".

A su juicio, para mantener las poblaciones rurales es necesario que se mantenga el criterio en función del coste de los servicios. "Una medida que se tome en función del número de habitantes es el fin de las zonas rurales", avisa.

La postura de Cantabria es "clarísima", porque con su orografía y el envejecimiento poblacional no puede apostar por otra cosa que no sea el coste de los servicios. "Espero que haya una lógica y que no se dejen llevar por lo más fácil, que es dar lo que quieren a los que tienen más habitantes", agrega el presidente regional.

Además, Revilla lamenta que "no ve consenso por ningún sitio" para ponerse de acuerdo sobre la financiación autonómica, un tema "crucial" para la distribución de los recursos en España.

Sobre la situación del Open Arms, el presidente cántabro cree que Europa "debe hacer una reunión de emergencia" para "hacerse cargo" de los inmigrantes y que cada país "asuma la cuota que le corresponda", a lo que su región también contribuirá.

"Cantabria estará entonces en la línea de aportar y colaborar como todos", apunta Revilla, tras ser preguntado por los periodistas.