La reunión del convenio de EasyJet concluye de nuevo sin acuerdo

El sindicato USO y la aerolínea EasyJet han terminado este miércoles sin acuerdo la nueva reunión de la mesa negociadora del convenio de la empresa, cuyos trabajadores siguen convocados a otras jornadas de huelga el 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de julio.



En un comunicado remitido hoy, USO explica que la aerolínea se ha "enrocado" en su negativa de subir los salarios a los trabajadores en España y también ha rechazado acelerar la negociación con reuniones previas a la próxima tanda de huelgas convocadas en las bases de Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca.



Tampoco han querido negociar las propuestas sindicales para acercar el salario de los tripulantes españoles al de los europeos.



La empresa, dice USO, no se mueve "ni un centímetro de su congelación salarial", pero mientras tanto "han firmado un acuerdo muy ventajoso en Alemania y no solo en materia económica; el lunes lo firman en Italia y también han suscrito un acuerdo temporal con los franceses".



La conclusión es muy clara: "en EasyJet hay dinero para todo, menos para España", lamenta el secretario general de USO-EasyJet, Miguel Galán.



Los representantes sindicales aseguran que han presentado una propuesta con "cantidades, porcentajes y análisis" en la que comparan "la subida del IPC y el déficit salarial" que ya arrastraban, todo ello "en el marco de las subidas" y de los salarios que cobran sus colegas de otros países europeos, que "ya eran más altos".



A pesar de eso, la posición de EasyJet es "inamovible"´, se niegan a reunirse de nuevo con el sindicato antes de la próxima tanda de huelgas y solo acudirán al encuentro ya programado para el próximo miércoles, cuando darán respuesta a las ofertas de hoy.



Por último, el sindicato ha pedido al consejero delegado de la empresa, Johan Lundgren, que se reúna con ellos durante la visita que próximamente hará a Palma de Mallorca para explicarle "la situación de los trabajadores de EasyJet en España".



"Le hemos manifestado nuestra intención desde el principio de desbloquear las negociaciones y retirar las jornadas de huelga y le hemos recordado que las malas condiciones en las que tienen a su plantilla en España, las peores de toda Europa, recaen no solo sobre nosotros, sino sobre los muchos pasajeros que no podrán coger sus vuelos por la huelga", añade la nota.