Resumen de las principales noticias transmitidas este lunes, 22 de julio, por el servicio de Internacional

Este es el resumen de las principales noticias transmitidas este lunes, 22 de julio, por el servicio de noticias de Internacional de Europa Press:

EEUU.- Harris presenta su candidatura presidencial formalmente ante la Comisión Federal Electoral de EEUU

El comité de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de la vicepresidenta, Kamala Harris, ha modificado este domingo formalmente los documentos en la Comisión Federal Electoral para consolidar la retirada de Biden de la carrera hacia la Casa Blanca en favor de Harris, que aún debe recabar los apoyos necesarios para ganarse la nominación en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará el próximo mes de agosto.

Sudán/Irán.- Irán y Sudán intercambian embajadores a ocho de su ruptura diplomática

Los gobiernos de Irán y Sudán han intercambiado este domingo a sus embajadores a ocho años de su ruptura diplomática, culminando así el proceso para restablecer sus relaciones bilaterales iniciado en octubre de 2023 en un contexto marcado por la necesidad de aumentar sus respectivos apoyos internacionales ante las tensiones en Oriente Próximo para Teherán y los enfrentamientos con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) para Jartum.

EEUU(2).- Líderes europeos agradecen a Biden su trabajo al frente de EEUU tras renunciar a la carrera presidencial

Numerosos líderes europeos han mostrado este domingo su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha anunciado su renuncia a la carrera presidencial por su trabajo al frente del país y su gestión para fortalecer a la OTAN en un contexto de grandes tensiones con Rusia por su invasión de Ucrania.

EEUU(3).- Zelenski agradece a Biden sus "enérgicas decisiones" sobre Ucrania y muestra respeto por su "dura decisión"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mostrado este domingo su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha renunciado a la carrera presidencial, por sus "enérgicas decisiones" respecto al conflicto con Rusia y ha mostrado respeto por la "dura decisión" de retirarse.

EEUU(4).- Rusia pide centrarse en los "crímenes" de Biden y no en las "graciosas imágenes de él cayéndose"

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha pedido este domingo centrarse en los "crímenes" cometidos bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha renunciado a la carrera presidencial, en vez de fijarse en las "graciosas imágenes de él cayéndose en alguna parte", además de criticar a los medios de comunicación y políticos estadounidenses por "ocultar el verdadero estado de salud mental" del mandatario.

O.Próximo.-Una ONG israelí denuncia "violentos ataques" de colonos israelíes contra sus miembros en Cisjordania

La ONG israelí y de carácter propalestino Looking the Ocupation in the Eye (Mirando a la Ocupación a los Ojos, por su traducción al español) ha denunciado este domingo "violentos ataques" de colonos israelíes contra varios de sus miembros, entre ellos varios ciudadanos extranjeros, mientras se encontraban plantando árboles en Cisjordania, momento en el que fueron agredidos con bates y barras de hierro, según se ve en las imágenes publicadas por la organización.

Colombia.- Petro propone al Congreso colombiano la aprobación de una reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha propuesto este domingo al Congreso la aprobación de una ley para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales tan solo unos días después de haber sido reducida a 46 en el marco de una legislación aprobada en 2021 y que estipula que esta sea de 42 horas para el año 2026.