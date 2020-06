La contundente respuesta de Albert Rivera cuando le culpan por la pedrada a Rocío de Meer

El ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido este sábado a los que le acusan de haber creado escuela de “provocar” y “montar el numerito” en actos como el de Sestao. Un acto de Vox en el que su diputada en el Congreso, Rocío de Meer ha recibido una pedrada en la cabeza, concretamente en la ceja, mientras celebraban un acto electoral de cara a las próximas elecciones en el País Vasco. Una agresión que han condenado la mayoría de líderes políticos, incluido el propio Lehendakari de la comunidad autónoma, Iñigo Urkullu.

Sin embargo, también ha habido palabras de crítica por parte de algunos usuarios que, no solo acusaban a la parlamentaria del partido de Abascal de montaje, sino que los hay que han justificado la pedrada en la frente de la diputada basándose en el argumento de la provocación. Concretamente estos mismos usuarios señalaban al ex presidente de la formación naranja como el artífice de esta supuesta estrategia que termina en ataques y acoso a varios partidos constitucionalistas en regiones como la del País Vasco.

GRAF7829. SESTAO (BIZKAIA), 26/06/2020.- La diputada de Vox Rocío de Meer (i) durante un mitin de la campaña para las próximas elecciones vascas que se ha celebrado en Sestao y en el que ha sido objeto de lanzamientos de distintos objetos por parte de grupos antifascistas lo que le ha causado una brecha en la cabeza. EFE/MIGUEL TOÑAMiguel Toña

La pedrada a Rocío de Meer

Un acto este sábado en la localidad de Sestao en el que participaba el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha terminado en una imagen desagradable después de que una piedra lanzada contra la formación política impactara en la ceja de la diputada Rocío de Meer. Un golpe que le ha supuesto una brecha en la cara y sangre que caía por el rostro de la parlamentaria. La propia De Meer escribía en redes sociales: “Gracias a todos por vuestro cariño. SIN MIEDO A NADA NI A NADIE”.

Una concentración marcada pro la presencia de antidisturbios de la Ertzaintza que han tenido que intervenir entre los participantes del mitin de Vox y los contrarios al partido de Abascal que allí habían acudido para increparles e insultarles.

Acusaciones a Albert Rivera

Una confrontación que, desde las redes sociales, han achacado a la “provocación” y a “montar el numerito”. Así se refería un usuario en Twitter que señalaba directamente a Albert Riveracomo responsable de este tipo de enfrentamiento al, según asegura, haber sido el primero en hacerlo con Ciudadanos, formación que presidía.

Lo de ir a sitios donde no te vota ni dios a provocar y montar el numerito ya lo inventó Albert Rivera en las elecciones anteriores y le salió regular. En Sestao no caben fascistas pic.twitter.com/entKfOWoLW — Coordinadora 25S (@Coordinadora25S) June 26, 2020

“Lo de ir a sitios donde no te vota ni dios a provocar y montar el numerito ya lo inventó Albert Rivera en las elecciones anteriores y le salió regular. En Sestao no caben fascistas”, espetaba un usuario en redes sociales.

Rivera responde a las críticas

Unas acusaciones que no han quedado sin respuesta por parte del líder de Ciudadanos, que a través de la misma red social reivindicaba “la libertad” y “respetar a los demás”. Además, mandaba su apoyo a la diputada De Meer.

Solo faltaría tener que preguntarle a los violentos a qué poblaciones de España se puede ir y a cuáles no.

Y no lo inventé yo, se llama LIBERTAD, y respetar la de los demás es condición indispensable para ser demócrata. Todo mi apoyo a la diputada agredida, @MeerRocio. https://t.co/lRKGz0ZCD1 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) June 27, 2020

“Solo faltaría tener que preguntarle a los violentos a qué poblaciones de España se puede ir y a cuáles no. Y no lo inventé yo, se llama LIBERTAD, y respetar la de los demás es condición indispensable para ser demócrata. Todo mi apoyo a la diputada agredida, Rocío de Meer”, escribía el ex líder de Ciudadanos en su perfil oficial de Twitter.