La respuesta de Abascal a Alberto Rodríguez por decir que lo han condenado por ser "de familia obrera"

El ya exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por agredir a un policía durante una manifestación, sigue sin aceptar su condena y su consiguiente exclusión del Congreso de los Diputados, y cuestiona la decisión del Tribunal Supremo.

Una sentencia que Rodríguez pone en cuestión y que, asegura, está motivada por razones políticas y no por el hecho de haber agredido a un trabajador público.

#EnDirecto | Alberto Rodríguez anuncia que abandona Podemos y advierte que "esta batalla la ganaron por ahora": "Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto?"

"Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto?", aseguraba Rodríguez, dando a entender que las razones de su condena pueden ser su apellido o el origen de su familia.

Desde Unidas Podemos llevan días protagonizando un sainete curioso en relación a la exclusión de Rodríguez del Congreso, ya que el partido de Ione Belarra ha ido variando su postura de un día para otro. Primero amenazaron con iniciar acciones judiciales contra Meritxell Batet por prevaricación, una amenaza que poco después retiraron.

Entonces se supo que Alberto Rodríguez dejaba la militancia en Podemos y que sería él a título individual quien presentara una denuncia contra Batet. Pero pocas horas después, Rodríguez renunció también a su órdago, por lo que en principio Batet no será denunciada, al menos hasta que desde la formación morada vuelvan a cambiar de criterio.

La respuesta de Abascal a Alberto Rodríguez

Desde Vox, ha sido el líder de la formación, Santiago Abascal, el que ha querido mandar un recado a Alberto Rodríguez y defender al policía agredido por el exdiputado de Podemos.

El único obrero de esta historia es el policía al que golpeaste, un trabajador público que que se juega la vida a diario para protegernos a todos. Una profesión a la que deberías pedir perdón por la violencia que generáis contra ellos, y por asociaros con quienes les asesinaban.





"El único obrero de esta historia es el policía al que golpeaste, un trabajador público que que se juega la vida a diario para protegernos a todos. Una profesión a la que deberías pedir perdón por la violencia que generáis contra ellos, y por asociaros con quienes les asesinaban", aseguraba Santiago Abascal en su mensaje, en alusión clara a las alianzas de Podemos con Bildu, que este mismo fin de semana se manifestaba en defensa de los pocos terroristas de ETA que aún no han sido puestos en libertad.

Macarena Olona llama "delincuente" a Rodríguez Durante un debate en el Congreso antes de que Rodríguez perdiera el escaño, la diputada de Vox Macarena Olona instaba a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a que Rodríguez dejara su escaño y le ha reprochado que apoye a un diputado de su formación que "patea a policías nacionales".

? @Macarena_Olona avisa a Yolanda Díaz:



? @Macarena_Olona avisa a Yolanda Díaz:

"Si usted no saca al diputado delincuente de Podemos del Congreso, lo hará VOX a golpe de recursos judiciales".