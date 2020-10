El reproche de Esperanza Aguirre a Rajoy: "Dejó un partido troceado"

Los valores del PP habían estado olvidados durante el Gobierno de Rajoy. Esa es la posición de la expresidenta. Asimismo, también ha valorado en COPE la ley de Memoria Democrática, que ha calificado de "disparate total".

Aguirre también ha opinado sobre esa "división" que ha sufrido la derecha en el panorama político nacional. La expresidenta ha hecho referencia a un discurso que hizo Mariano Rajoy en 2008. Esto fue lo que dijo: "los liberales y conservadores que se vayan al partido liberal y al conservador". Y esto, habría provocado esa disgregación. Lo cierto es poco tiempo después aparecerían dos nuevos partidos en escena: Ciudadanos y Vox. Por este motivo, el centro-derecha español está dividido en tres.

Esto lo ha calificado de "tragedia". Sin embargo, José María Aznar recibió un PP unido. Y así, fue como Aznar dejó el partido a Rajoy.

Algo que no se supo mantener y que Casado no se encontró. "Rajoy ha dejado al líder popular un partido troceado y así tendremos Sánchez para 20 años", indicaba. Por ello, su opinión es muy clara: esto no puede seguir de esta forma y esto era lo que proponía. "Tenemos que presentarnos unidos en las circunscripciones que reparten menos de 6 escaños porque si no tendremos gobierno socialcomunista para muchos años", afirmaba Aguirre.

Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre sufrían en 2005 un accidente de helicóptero

En el año 2005, ambos sufrieron un susto en Móstoles. El aparato era un helicóptero de apoyo de las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana de la Comunidad. Mientras despegaba, giró sobre sí mismo y se cayó. Aguirre nos adelantaba que ella creía que iba a incendiarse.

El aparato cayó sobre el costado izquierdo, donde viajaban él y un cámara que también se encontraba dentro del helicóptero. Por suerte, todos salían por su propio pie.