CC reprocha el tono y contenido de los "interrogatorios" en la comisión sobre mascarillas

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reprochado este martes a los miembros de la comisión del Congreso que investiga la compras de material sanitario durante la pandemia que realicen interrogatorios para probar la culpabilidad de los comparecientes lejos de lo que parecía el objetivo de la comisión".

Valido ha asegurado que, en los últimos días se ha hablado de regeneración, fango, bulos, y fake news y, tras escuchar el tono y las preguntas dirigidas a los dos miembros de la Diputación de Almería que han comparecido este martes, parece que no ha pasado nada en este país. No sé si era esta la reflexión que ha hecho todo el mundo estos días.

En las sesiones de la comisión celebradas a lo largo de la jornada han comparecido el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, y el actual vicepresidente, Fernando Giménez, ambos involucrados en un contrato de compra de mascarillas en 2020 que investiga la Justicia desde 2021.

El portavoz del PSOE, Juan Antonio González, ha conducido sendos interrogatorios a los comparecientes en los que les ha instado una y otra vez a que contestaran a preguntas que ambos han rechazado por ser parte del sumario de la causa y estar bajo secreto.

Además, y en respuesta a una afirmación de Giménez de que no sabía los detalles del supuesto cobro de comisiones, el portavoz socialista ha asegurado que el PP tiene el síndrome de Diógenes con la corrupción. Tiene toneladas de corrupción en su casa pero no le huele, no le produce náuseas y convive con ella.

González también ha afirmado que la investigación del contrato surgió a consecuencia de una por delitos de narcotráfico de la empresa adjudicataria: Qué curioso, el PP, corrupción, narcotráfico en un escándalo de esta magnitud, en mi partido tenemos que dejar todos nuestros cargos, ha comentado.

En su intervención, el actual vicepresidente de la Diputación, que era diputado de Presidencia cuando ocurrieron los hechos, ha mencionado que este caso ya fue objeto de una comisión de investigación en la propia Diputación y bajo la dirección de Ciudadanos.

Al conocer este datos, todos los portavoces salvo el del PSOE han lamentado que dicha información no les hubiera sido facilitada de antemano y han pedido conocer el dictamen de la misma.

Giménez, que ha explicado que a la Diputación no le ha llegado ninguna petición de documentación por parte de la comisión del Congreso, ha asegurado que compartirá cuanta información le sea requerida.

Además, ha señalado que el expediente de contratación de este caso está respaldado por un dictamen del Consejo Consultivo de la Junta, por una sentencia de lo contencioso- administrativo de Andalucía que es firme y por el informe de dos catedráticos de Derecho.

Hice mi trabajo, estoy muy orgulloso de que con ello pudimos salvar vidas y estamos a disposición de esta comisión para lo que necesiten, ha concluido.